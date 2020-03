Affiche la fierté de ton signe astro en deux looks (édition Poissons)

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

Après les looks Verseaux, je te partage la deuxième vidéo astro sur Let It Glow ! C’est parti pour les Poissons.

Deux looks adaptés au signe astrologique Poissons

Dans cette vidéo, je te propose deux looks adaptés au signe de la saison, les Poissons !

Comme je te le dis dans la vidéo, la plupart de mes accoutrements proviennent de friperies diverses, et d’autres ont été achetés il y a un moment et ne sont plus dispo en magasins.

Voici cependant ceux que tu peux te procurer :

En ce qui concerne les produits makeup, voici ce que Lucie m’étale sur la tronche :

Chaque lundi, c’est Street Style ou Street Tattoo , les formats mythiques que tu connais déjà,

, les formats mythiques que tu connais déjà, Chaque mercredi, une nouvelle vidéo pleine de glow avec Carotte (pour la mode) ou Lucie (pour la beauté).