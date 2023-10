La galerie des métiers d’arts de Chanel, le 19M, présente une exposition sur le travail de la créatrice de mode à la croisée des arts et artisanats traditionnels du Mexique, Carla Fernández. Pour l’occasion, des artisan·e·s mexicain·e·s viennent même enseigner un bout de leur savoir-faire lors d’ateliers.

La maison Chanel regorge de savoir-faire, dont des métiers d’art d’exception (en plumasserie, broderie, chapellerie, etc.) qu’elle a décidé de réunir dans un espace baptisé le 19M entre Paris et Aubervilliers. Véritable temple de l’artisanat, ce lieu sert aussi à accueillir des expositions et ateliers ouverts au public, comme « Carla Fernández. L’avenir fait main », du 16 septembre au 17 décembre 2023. La créatrice contemporaine qui donne son nom à l’exposition a fondé sa propre marque à la croisée des savoir-faire des communautés autochtones de son pays qu’est le Mexique.

Une exposition à la croisée de la mode, des artisanats traditionnels et des arts plastiques

À gauche : Cape Espíritus par Carla Fernández Casa de Moda. À droite : Souliers par la Maison Massaro. © Julien Mignot – Cheeese.

Avec son associée Cristina Rangel et en collaboration avec près de 180 tisserands, brodeurs et sculpteurs sur bois utilisant des techniques traditionnelles, Carla Fernández propose des pièces à la frontière de la mode, de l’artisanat et des arts plastiques, extrêmement créatives et poétiques. C’est pourquoi son travail a déjà été présenté notamment dans le cadre d’une exposition itinérante à Denver puis Mexico, et maintenant à Paris au 19M, maintenant enrichie par des œuvres conçues spécialement pour l’occasion avec des maisons de métiers d’art de Chanel (Goossens, Massaro, Maison Michel et ERES).

À gauche : Paire de lunettes inspirées par la forme ludique des milagritos par la Maison Goossens, en étain martelé et perlé (2023) et manteau Retazos Fiesta par Carla Fernández Casa de Moda, en Laine et cuir (2023). À droite : Chapeau en feutre inspiré du charro par Maison Michel (2023) et poncho Charro par Carla Fernández Casa de Moda (2019), réalisé avec Fidel Martínez Agustín, à Chimalhuacán, État de Mexico, en cuir ajouré sur laine. © Julien Mignot – Cheeese.

Outre l’exposition passionnante en elle-même, l’événement comporte également des conférences et des ateliers pédagogiques, notamment en compagnie d’artisan·e·s venus du Mexique pour enseigner aux visiteur·e·s des extraits de leurs techniques traditionnelles millénaires : la peinture de masques avec Felipe Horta, la broderie et la découpe de papel amate (papier fabriqué à partir de fibres végétales) avec Arisbeth González et la laque avec Obdulia Almazán.

Vue de l’exposition in situ. © le19M x Elea-Jeanne Schmitter.