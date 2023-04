Après Captain Marvel, The Marvels explore le lien puissant entre 3 super-héroïnes dans un trailer drôle et explosif

Plusieurs mois avant sa sortie en salles prévue en fin d’année 2023, The Marvels a dévoilé des images alléchantes dans une première bande-annonce.

Une cinéaste à la réalisation, un trio d’héroïnes exclusivement féminin, un pitch mêlant comédie, effets spéciaux et apprentissage : The Marvels a décidément tout pour attirer notre attention !

La première bande-annonce de The Marvels

Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau, on clique !

Faites reculer les héros bodybuildés, faites place à des héroïnes pleines de second degré.

Quatre ans après la sortie de Captain Marvel, Brie Larson est de retour dans un second opus. Comme dans le film de 2019, Samuel Lee Jackson (ce cher Nick Fury, que l’on ne présente plus) sera à ses côtés en tête d’affiche, mais tous deux ne reviennent pas seuls dans l’univers cosmique.

En effet, The Marvels sera centré sur le lien aussi fort et prometteur que chaotique qui unit Carol Danvers alias Captain Marvel (Brie Larson) Monica Rambeau (Teyonah Parris) et la jeune Kamala Khan (Iman Vellani), bien connue sous le nom de Miss Marvel.

Le film est signé par la réalisatrice Nia DaCosta, qui s’est illustrée dans le genre du film policier avec Little Woods en 2020, puis de l’horreur avec Candyman en 2021.

L’histoire d’un lien puissant entre trois héroïnes

La bande-annonce nous apprend que toutes trois sont en effet connectées par leurs pouvoirs. Dès que l’une d’elle en fait l’usage, ces derniers ont des répercussions sur les autres, ce qui explique les quelques explosions, décharges électriques et autres catapultages sur plusieurs mètres du trailer. Les premières images laissent présager un film rempli d’humour, qui met l’accent sur une solidarité nécessaire entre les trois héroïnes pour allier leur force et surpasser leurs ennemis, comme l’annonce le pitch du film.

En effet, l’histoire se déroule quand Carol Danvers (Captain Marvel) voit ses pouvoirs entremêlés avec ceux de sa plus grand fan : Kamala Khan alias Miss Marvel, mais aussi avec ceux de sa nièce, Monica Rambeau, qu’elle n’a jamais connue. Ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler main dans la main pour sauver l’univers sous le nom de The Marvels.

Rendez-vous en salles le 8 novembre !