Ms. Marvel, ado musulmane et super-héroïne trop cool, débarque sur Disney+

Un vent de fraîcheur souffle sur Disney+ ! La nouvelle série Marvel à intégrer le catalogue est dédiée à Ms. Marvel, une super-héroïne musulmane, solaire et déjà irrésistible.

Tony Stark who ? L’hégémonie des mecs blancs tolérant du bout des doigts la présence d’une Black Widow en tenue moulante à leurs côtés, c’est fini ! Le Marvel Cinematic Universe (qui se déploie dorénavant à la télévision) mise sur la diversité après soixante-mille films bien couillus, et franchement il était temps.

Ce 8 juin 2022, préparez-vous à découvrir ou redécouvrir sur Disney+ Kamala Khan alias Ms. Marvel, adolescente d’origine pakistanaise, musulmane pratiquante, nerd pas très à l’aise socialement… et super-héroïne, en passant.

La jeune Iman Vellani joue Ms Marvel et a dédié un court-métrage à Iron Man pendant le confinement de mars 2020

Ms. Marvel arrive sur Disney+

La première bande-annonce de Ms. Marvel donne envie : entre un teen movie et une double page de comics, elle se concentre sur la vie quotidienne de Kamala Khan et son inévitable transformation en être supérieur (et super stylé).

Les garçons auxquels elle ne sait pas parler, la peste du lycée qui se moque de sa passion pour les Avengers, mais aussi les gens qui ne font pas l’effort de bien prononcer son prénom et les sessions de prière à la mosquée : Ms. Marvel montre la réalité d’une ado musulmane, dans toute sa diversité.

Rendez-vous donc ce 8 juin sur Disney+ pour découvrir Kamala Khan, sa vie, ses galères, ses joies, ses pouvoirs… avant de la retrouver au cinéma en 2023 dans The Marvels ! On n’arrête pas une franchise qui gagne, hein.

