Ho Baby, Baby… Britney Spears annonce être enceinte de son troisième enfant !

Déjà mère de deux adolescents, la chanteuse de 40 ans annonce une grande nouvelle, via Instagram !

La star, libérée de sa tutelle depuis 5 mois, vient d’annoncer, ce lundi 11 avril qu’elle était enceinte dans un post Instagram plein de joie et d’excitation, avec force émojis.

En couple avec Sam Asghari, coach sportif de 28 ans rencontré en 2016, sur le tournage d’un clip, elle annonce l’heureux événement avec une photo un peu random de café avec des fleurs.

“J’ai fait un test de grossesse… Euh eh ben… J’attends un bébé !”

La star n’exclut pas d’avoir des jumeaux :

« S’il y en a deux, ça va me rendre encore plus dingue ! »

On lui souhaite… Elle annonce également de bonnes résolutions :

« Je vais faire du yoga tous les jours !!! Et répandre la joie et l’amour !!! »

Beaucoup d’enthousiasme donc accompagne cette annonce, à laquelle on ne s’attendait pas réellement, même si la star avait demandé d’avoir le droit de retirer son stérilet à plusieurs reprises.

(© Instagram/Britney Spears)

Un stérilet qu’elle a eu du mal à faire retirer

La chanteuse de « …Baby One More Time » avait été mise sous tutelle en 2008, pour troubles psychologiques. Elle avait ensuite accusé son père, qui gérait tout d’une main de fer — c’est un euphémisme —, de vouloir profiter de sa fortune. Le mouvement #FreeBritney naissait sur les réseaux sociaux. Il y a cinq mois, la star était enfin libre de vivre sa vie (et de profiter de l’argent qui lui restait).

Le 23 juin 2021, Brit Brit affirmait au tribunal, alors qu’elle demandait le retrait de sa tutelle, être contrainte de garder son stérilet :

« Je veux pouvoir me marier et avoir un enfant. On vient de me dire que sous tutelle, je ne pouvais pas me marier ni avoir un bébé […] Je pourrais essayer d’avoir un autre enfant, mais cette soi-disant équipe [de tutelle] ne me laissera pas aller chez le médecin, parce qu’ils ne veulent pas que j’aie d’autres enfants. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n’importe qui. »

Un abus de plus qui la privait de droits fondamentaux… C’est maintenant chose faite et on se réjouit très fort pour elle et pour cette nouvelle vie qui s’annonce pleine de bonheur.

Va t-elle autant avoir le glow de grossesse et des looks magnifiques comme Rihanna ? Réponse dans les semaines à venir !

Image en une : © Capture d’écran Instagram/Britney Spears