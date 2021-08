Non, le père de Britney Spears ne renonce pas (encore ?) à sa tutelle

Sous tutelle depuis 2008, Britney Spears se bat pour que son père ne soit plus responsable de ses biens. Ce dernier s’est récemment déclaré prêt à abandonner son rôle « le moment venu ». Coup de com’ ou nouvel espoir de liberté ?

It’s Britney, bitch ! Sous tutelle depuis 13 longues années, Britney Spears pourrait enfin être débarrassée du joug de son père. Les avocats de la star de la pop ont rapporté que Jamie Spears avait l’intention de « travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur », selon de nouveaux documents juridiques déposés jeudi 12 août au tribunal de Los Angeles et cités par le site TMZ.

Cette nouvelle marque une victoire importante pour la chanteuse américaine de 39 ans. Britney Spears avait été placée sous tutelle en 2008, conférant à son père et à d’autres personnes un contrôle total sur ses dépenses et plusieurs aspects de sa vie personnelle. « Traumatisée », la star se bat en justice depuis plus d’un an pour mettre un terme à cette mainmise. Verrait-elle enfin la lumière au bout du tunnel ?

Britney remporte une bataille, mais pas la guerre

En vérité, le bras de fer entre Britney et son père est loin d’être terminé. Après avoir contesté sa suspension immédiate en tant que conservateur des biens de la star, Jamie Spears a simplement annoncé être enclin à renoncer à son rôle, « une fois le moment venu ».

Pour le moment, ses avocats n’ont pas communiqué de calendrier pour ce changement et ont tenu à rappeler que M. Spears avait « sauvé Mme Spears du désastre, l’avait soutenue quand elle en avait le plus besoin, l’avait protégée, elle et sa réputation, et avait facilité la reprise de sa carrière », d’après le New York Times.

« Est-ce qu’un changement de tuteur maintenant est dans l’intérêt de Mme Spears ? C’est hautement discutable », écrivent les avocats de Jamie Spears, selon le New York Times. « Néanmoins, bien que M. Spears soit la cible d’attaques acharnées et injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille sur son rôle de tuteur soit dans le meilleur intérêt » de la chanteuse.

En clair, Jamie essaie de redorer son blason mais pour le moment, il reste dans le paysage.

De son côté, Mathew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, a tout de même salué l’annonce dans un communiqué : « Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient aujourd’hui admis dans un document juridique qu’il devait être retiré. Justice est faite pour Britney », a-t-il déclaré aux médias.

Il promet cependant de « poursuivre avec énergie [l’] enquête sur le comportement de M. Spears, et d’autres, ces treize dernières années, pendant qu’il récoltait des millions de dollars des biens de sa fille ».

Treize années de tutelle « abusive »

Britney Spears a été mise sous tutelle en 2008, après plusieurs dépressions et une montée d’inquiétude chez ses proches de la voir fréquenter un certain Sam Lufti. Depuis, elle ne peut plus prendre de décisions personnelles ou financières sans l’accord de ses tuteurs, dont son père fait partie.

Le documentaire Framing Britney Spears, sorti en février 2021 et réalisé par le New York Times, retrace la descente aux enfers de la star et la mobilisation récent de ses fans au sein du mouvement #FreeBritney. Depuis 2019, des fans de la chanteuse militent pour mettre un terme à ce cauchemar et traquent les moindres indices laissés par Britney Spears qui justifient de son mal-être.

Le 23 juin dernier, l’artiste a enfin pu sortir de son silence pour dénoncer la tutelle « abusive » dont elle fait l’objet et réclamer la suspension immédiate de son père en tant que tuteur. Depuis 2019, Jamie Spears ne « s’occupait plus que » des finances de la chanteuse américaine mais celle-ci n’a cessé de dénoncer son comportement, déclarant : « Il devrait aller en prison ».

Pendant un monologue d’environ 20 minutes, la star racontait, entre autres faits choquants, qu’elle n’avait pas pu se faire retirer son DIU (« stérilet ») alors qu’elle souhaitait d’autres enfants. Très clairement, « c’est de la putain de torture », raconte Britney Spears au sujet de cette mainmise.

Mi-juillet, la popstar avait annoncé sur Instagram qu’elle arrêterait la scène « tant que mon père décide de ce que je porte, ce que je dis, fais, pense ». On espère de tout cœur que cette fois, Jamie dégagera pour de bon.

