Alors que Britney Spears lutte encore pour se défaire de la tutelle imposée par son père, la superstar remet en question la sincérité de certains de ses soutiens publics. Un message qu’on suppose être à destination de… sa sœur, Jamie Lynn Spears.

La bataille continue pour Britney Spears qui tente depuis des semaines de faire lever une tutelle extrêmement restrictive imposée par son père sur ses droits et ses finances. Et alors que de nombreuses célébrités prennent publiquement son parti dans cette lutte, l’icône de la pop n’a pas accepté tous les soutiens avec le même enthousiasme.

C’est dans une story Instagram que la sœur cadette de Britney a choisi de s’exprimer le 28 juin dernier, expliquant son silence de toutes ces années par ces termes :

Mais maintenant qu’elle a parlé très clairement et a dit ce qu’elle avait à dire, j’ai l’impression que je peux suivre son exemple et dire ce que j’ai besoin de dire. Je pense qu’il est extrêmement clair que depuis le jour de ma naissance, je n’ai fait qu’aimer, adorer et soutenir ma sœur. »

Un message de soutien que la chanteuse de Toxic n’a pas reçu de manière positive, à en croire ses deux derniers posts relativement explicites sur le même réseau social.

Dans son premier post, Britney Spears s’est exprimée sans filtre en dénonçant l’inertie de certains de ses proches qui, bien que témoins de sa situation depuis des années, choisissaient de prendre la parole en public aujourd’hui sans jamais lui avoir apporté de soutien en privé.

« […] Comment osez-vous dire publiquement que MAINTENANT vous vous intéressez à ma situation… M’avez-vous tendu la main quand je me noyais ? Encore une fois… NON… […] et vous avez le culot de parler de ma situation juste pour vous sauver la face publiquement !!! »

Si l’allusion à sa sœur était relativement voilée, elle a été rendue limpide dans un second post qui la cite directement.

Une référence aux Radio Disney Music Awards de 2017, lors desquels Jamie Lynn avait interprété Till the world ends aux côtés d’autres stars de la musique, que les fans de Britney Spears n’ont pas manqué de faire ressurgir.

Omg i never noticed how annoyed and embarrassed Britney looks while Jamie Lynn sings HER song 😭 pic.twitter.com/olQjrZFvZW

— freebritney ★ (@britneyvibess) July 17, 2021