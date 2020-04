8 comédies à voir ou revoir sur Prime Video

Je sais pas toi, mais moi, pendant ce confinement, j’ai bien envie de me changer les idées, que ce soit en faisant des apéros à distance ou en regardant des films.

Après t’avoir conseillé des séries dispo sur Prime Video, puis des romances à voir sur la plateforme, j’arrive pour te parler de comédies !

Eh oui, je suis plus d’humeur à me marrer qu’à rattraper les 83 films d’auteur que j’ai la flemme de mater… « Je le ferai demain », dis-je donc, en bonne procrastinatrice.

Les comédies américaines à voir sur Prime Video

Prime Video regorge de comédies américaines à voir ou revoir sans modération. Voici mes préférées !

Mean Girls (Lolita malgré moi), une comédie savoureuse

J’ai dû voir Lolita malgré moi au moins 30 fois mais je ne m’en lasse pas — ni du film, ni de ses répliques cultes, comme « On Friday we wear pink ».

Yes la bonne bande-annonce en VF de 2004

Voici le pitch de cette comédie pas si cliché qu’on pourrait le craindre :

Après avoir passé son enfance en Afrique, Cady Heron atterrit un beau jour dans un lycée de l’Illinois, où elle découvre un univers encore plus exotique, plus mystérieux et plus dangereux que toutes les jungles : le monde des filles… Des cliques de lolitas branchées, friquées et assoiffées de pouvoir se disputent âprement ce terrain, où chaque jour est un combat pour être la fille la plus belle, la plus populaire et la plus prestigieuse. Au sommet de la hiérarchie : Regina George, leader du trio des « Plastiques ». Les jeux de pouvoir n’ont plus de secret pour cette manipulatrice. Au premier coup d’oeil, elle voit en l’innocente Cady une rivale potentielle et se pose aussitôt en amie pour mieux la contrôler. C’est alors que Cady commet l’erreur fatale de tomber amoureuse du bel Aaron, l’ancien petit ami de Regina…

Lindsay Lohan, Rachel McAdams ou encore Amanda Seyfried se partagent l’affiche de ce film a priori très rose bonbon.

Mais l’ingrédient secret de Lolita malgré moi, c’est la présence au scénario de Tina Fey, comédienne et autrice habituée du Saturday Night Live qui appose son intelligence à ces thématiques de rivalité féminine !

Pitch Perfect, la comédie à base de karaoké

Philippine vient te vanter les mérites de cette comédie qui a connu tant de succès qu’elle a eu droit à deux suites !

S’il y a un talent que je crève d’envie d’avoir mais dont la nature ne m’a pas dotée, c’est bien le chant.

Et c’est pas plus mal me diras-tu car si je savais chanter, je passerai ma vie à le faire quitte à soûler la France entière.

Et si d’habitude j’accepte de ne pas être pourvue d’une voix mélodieuse, lorsque j’ai vu Pitch Perfect, j’ai chanté du matin au soir pendant des semaines.

The Hit Girls de son titre français, Pitch Perfect est l’histoire de Beca, une solitaire qui rêve de faire de la musique électronique.

Fraîchement arrivée à la fac, elle a du mal à y trouver sa place. Elle intègre alors, plus ou moins contre son gré, une clique de filles dont le seul point commun est la perfection avec laquelle elles chantent a cappella.

Et quand la nouvelle venue les initie, au-delà des arrangements traditionnels et des harmonies classiques, à des interprétations et des combinaisons musicales novatrices, toutes se rallient à son ambition d’accéder au sommet du podium dans cet univers impitoyable qu’est celui du chant a cappella à l’université.

Si tu as loupé cette comédie feel-good as fuck, il est impossible que tu sois passée à côté de la fameuse « cup song » qui a pris a connu un succès fou après la sortie du film en 2012.

Elle fait en effet partie de l’une des performances du film ; c’est même la seule à être chantée avec un « instrument » autre que la voix.

Pour ce qui est des autres chansons, toutes les notes sortent de la bouche des acteurs et franchement, je t’explique pas comme c’est cool.

Pitch Perfect est donc la comédie parfaite pour te donner le smile, l’envie de danser mais surtout de te mettre au chant, même si tu es une véritable casserole !

Popstar: Never Stop Never Stopping, une comédie bien idiote

On continue dans la thématique musicale avec Popstar: Never Stop Never Stopping, un faux documentaire aussi débile que son titre dont je t’ai déjà parlé dans le podcast Sors le pop-corn !

Alors qu’il peine à vendre son dernier album, la superstar du rap et de la pop Conner4Real connaît une traversée du désert et voit sa vie bouleversée. Prêt à tout pour retrouver la gloire, il refuse cependant de retrouver le groupe qui l’a fait connaître, The Style Boyz.

Dans cette parodie de documentaire musical, Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) incarne donc Conner, un artiste pourvu d’un gros ego mais pas d’un gros cerveau qui doit faire ses preuves en solo.

Si tu as aimé Fatal et que tu aimes The Lonely Island, tu adoreras Popstar: Never Stop Never Stopping !

O’Brother, la comédie atypique des frères Coen

Ce n’est pas une comédie musicale, mais il y a quand même du chant dans O’Brother, une des comédies-doudou que j’aime revoir régulièrement.

Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Dépression. Trois prisonniers enchaînés s’évadent du bagne : Ulysses Everett McGill, le gentil et simple Delmar et l’éternel râleur Pete. Ils tentent l’aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur maison. N’ayant rien à perdre et unis par leurs chaînes, ils entreprennent un voyage semé d’embuches et riche en personnages hauts en couleur. Mais ils devront redoubler d’inventivité pour échapper au mystérieux et rusé shérif Cooley, lancé à leur poursuite…

Joel et Ethan Coen, les réalisateurs de ce film, sont connus pour leur cinéma atypique, plein d’un humour aussi absurde que grinçant.

O’Brother ne déroge pas à la règle et t’offrira bien des moments WTF entre deux accords de banjo !

The Big Lebowski, la comédie avec le Dude, à voir sur Prime Video

Alix te vante The Big Lebowski, un autre film culte des frères Coen !

Jeff Lebowski, surnommé The Dude, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu’un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d’argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n’est pas marié. C’est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. The Dude part alors en quête d’un dédommagement auprès de son richissime homonyme…

Le scenario entier se base sur un quiproquo : The Dude (traduit très approximativement en français par le Duc), un gars très chillax qui n’a rien demandé à personne, se retrouve embarqué dans une sombre histoire d’argent.

J’adore me faire embarquer dans ce genre de films qui ressemblent à des escaliers descendus dans la pénombre : tu penses que la situation est réglée, et non, tu tombes sur une nouvelle marche inattendue, d’autant plus rocambolesque.

Les créateurs de Fargo ont fait de cette comédie un classique aussi timbré que génial, porté par des acteurs brillants. Jeff Bridges sera, à mes yeux, The Dude pour toute la vie.

Tu y verras plus belles scènes de bowling de ta vie, et tu assisteras à une leçon d’écriture de dialogues.

Logan Lucky, comédie ET film de braquage à la fois

Tu connais l’expression « the best of both worlds » (« le meilleur des deux mondes ») ? C’est ce que m’inspire Logan Lucky, qui mêle mes deux passions : la comédie et le film de braquage !

Pas étonnant quand on sait que derrière la caméra se trouve monsieur Steven Soderbergh, créateur de la trilogie Ocean’s 11, Ocean’s 12 et Ocean’s 13.

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

J’adore voir des acteurs dans des rôles qui changent, et Logan Lucky est parfait pour ça.

Si Channing Tatum a déjà fait ses preuves niveau comédie dans les très bons 21 et 22 Jump Street, c’est un régal de voir Adam Driver (alias Kylo Ren) et Daniel « James Bond » Craig s’éclater dans des rôles complètement barrés !

Ce dernier a depuis remis le couvert en se montrant totalement hilarant dans l’excellent Knives Out (À couteaux tirés), que j’en profite pour te conseiller aussi.

Les comédies françaises à voir sur Prime Video

Prime Video a aussi des comédies françaises, ou en tout cas francophones, dans son catalogue ! En voici deux dont je ne me lasserai : jamais.

Dikkenek, une comédie à revoir sur Prime Video

OUIII la crème de la crème de l’humour belge, Dikkenek, une petite tuerie de comédie, est sur Prime Video !

Voici le synopsis, qui suffit à me mettre le sourire :

JC et Stef sont des amis d’enfance. Inséparables. JC est LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles, un moralisateur, un tombeur de minettes, bref une grande gueule intégrale, coiffé comme un peigne. Stef est tout le contraire. Il cherche le Grand Amour, mais vu qu’il ne bouge pas de son lit, il va avoir du mal à trouver. JC lui explique donc la méthode : faire un sans-faute du point A jusqu’au point G. Entre ces deux points, JC et Stef vont croiser : Claudy, le directeur des abattoirs d’Anderlecht et photographe amateur (de chair fraîche), Greg, un bébé-manager vissé à son portable, Natacha, une nymphette désoeuvrée, Fabienne, une pauvre petite fille de riches, Nadine, une institutrice qui préfère la schnouf aux tables de multiplication, ainsi que Laurence, une commissaire de police fâchée avec les conjugaisons, qui ponctue ses phrases à coups de gros calibre.

Impossible en réalité de résumer Dikkenek. Un film pareil, ça ne se raconte pas, ça se vit.

Embarque quelques potes, ouvre-toi une Chouffe et savoure les accents belges, les personnages hauts en couleur, les situations absurdes et le gratin de stars (Marion Cotillard, Florence Foresti, François Damien…) qui font de Dikkenek une comédie culte !

La Cité de la peur, dispo sur Amazon Prime Video

Alix me prête sa plume pour te vanter le cultissime La Cité de la peur !

De nos jours, à Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son film Red is Dead. Il faut avouer qu’il s’agit d’un film d’horreur de série Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à Odile : un tueur commet des meurtres exactement de la même manière que dans Red is Dead, l’occasion est trop belle : de vrais meurtres, comme dans son film, en plein Festival de Cannes ! Comme publicité, on ne peut pas rêver mieux… Odile fait donc immédiatement venir Simon Jeremi, l’acteur principal du film. Pour le protéger – et surtout pour la frime – elle engage aussi un garde du corps, Serge Karamazov, plus intéressé par les filles que par sa mission. Dans la fièvre de Cannes, avec un tueur en liberté, un politicien véreux et un commissaire principal obsédé par les médias, Odile, Simon et Kara devront jouer des coudes pour arriver intacts jusqu’aux marches du Grand Palais. Mais même là, ils ne seront pas au bout de leurs péripéties…

Quand je suis triste, je compte toujours sur Alain Chabat pour me remonter le moral.

De cette observation est né mon dicton : « Quand ça va pas, y a Chabat » (je me le fais tatouer entre les seins à la sortie du confinement).

Ainsi, j’opère des rotations entre les épisodes du Burger Quiz, Didier, et La Cité de la peur (même si son réalisateur n’est pas Chabat mais Alain Berbérian).

Et immédiatement, ma vie reprend tout son sens.

Alors merci infiniment à Amazon Prime Video de me fournir ce film incroyable qu’est La Cité de la peur, un classique parmi les classiques (d’ailleurs, il a été sélectionné à Cannes Classics en 2019, c’est dire !).

Si tu ne l’as pas vu, comment as-tu survécu jusqu’ici sans savoir pourquoi les gens hurlent « BARREZ-VOUS CONS DE MIMES » à tout bout de champ ?

Et si tu l’as déjà vu, eh bien prends exemple sur moi et re-re-re-re-regarde-le, et viens me shooter des répliques cultes dans les commentaires.

Là je serai… hyper contente.

C’est tout pour cette sélection de comédies, n’hésite pas à l’enrichir dans les commentaires ♥