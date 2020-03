Cinq romances plutôt sexy à mater dès ce soir sur Amazon Prime Video

Survis au confinement à cause du coronavirus (Covid 19) Face à la pandémie de coronavirus (Covid 19), une seule chose à faire : reste chez toi ! madmoiZelle t’accompagne pendant le confinement avec une liste d’articles à retrouver juste ici. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et sur YouTube : nos chaînes Let it Glow et Big Up n’attendent que de te remonter le moral ! Afin de soutenir le magazine tout en te divertissant, passe par ce lien pour tester gratuitement Amazon Prime Video (et son gros catalogue de super films, séries, documentaires…) pendant 30 jours. Tu peux aussi profiter de l’appli de sport à la maison FizzUp avec un code promo madmoiZelle disponible ici. Bon courage ♥

Aaaaah, le confinement. Ses heures libres pour faire des dessins, tester des recettes, repeindre le couloir… et s’adonner au SEXE.

Que tu sois confinée avec ta moitié ou que tu sois seule dans ton studio, une chose est sûre, tu as le temps de pratiquer la sexualidad de ton choix.

D’ailleurs pour faire monter la température entre ton partenaire/ta main droite et toi, voilà quelques romances sexy disponibles sur Amazon Prime Vidéo qui devraient faire le job !

Essaie Prime Vidéo gratuitement pendant 30 jours !

Infidèle, le plus interdit

Réalisé par Adrian Lyne, Unfaithful de son titre original a fait les beaux jours de mes soirées adolescentes. Je l’ai vu au moins 5 fois de mes 15 à 18 ans, et à l’époque il me rendait toute chose.

Bien que plutôt dramatique, cette fiction portée par Chad Lowe, Erik Per Sullivan, Damon Gupton et Richard Gere est très sulfureuse. En tout cas, c’est ce dont je me souviens.

J’ai toujours en tête certaines scènes très sensuelles entre Constance, l’épouse d’un certain Edward et son amant Paul.

Des scènes très suggestives qui ont mis des papillons dans le ventre de l’adolescente tout inexpérimentée que j’étais.

Dès ce soir, je pense revoir Infidèle sur Amazon Prime Video pour comparer mes sensations de l’époque à celles d’aujourd’hui.

J’espère retrouver le même plaisir (un peu coupable, car l’infidélité c’est pas très gentil) à écouter les murmures et soupirs de Constance et de Paul.

Sexy Dance, le plus dansant

Voilà un classique que je prends toujours un malin plaisir à regarder, bien qu’il a aujourd’hui près de 14 ans et qu’il a pas mal vieilli.

Mais Channing Tatum et Jenna Dewan qui tombent amoureux entre un entrechat et quelques moves de hip hop, je ne peux toujours pas y résister.

Sexy Dance, c’est l’histoire de Tyler Gage, un jeune homme au caractère bien trempé qui a passé toute sa jeunesse dans les mean streets de Baltimore.

Après avoir saccagé une école de danse, il est condamné à y faire le ménage pendant des mois. C’est là qu’il rencontre Nora, une danseuse plutôt bourgeoise et très douée qui ambitionne de faire de la danse son métier. Et de le faire au mieux possible.

Alors que rien ne les prédestinait à s’entendre, ils finissent par trouver un terrain d’entente via la danse.

Le classique et le hip hop se mêlent alors et font naitre l’amour et la sensualité entre ces deux âmes un peu bousculées par la vie.

Attraction, le plus sulfureux

J’ai découvert Attraction il y a peu de temps, en scrollant sur Amazon Prime Video.

Je n’en avais absolument jamais entendu parler, et ai donc pris un certain plaisir à le découvrir.

Réalisé par Jada Pinkett Smith, Attraction est loin d’être le meilleur film de la décennie mais est très efficace quand il s’agit de faire grimper la température.

Emmené par Jason Clarke et Paz Vega, ce thriller a pour personnage principale Julian Wright, un homme d’affaire brillant et séduisant qui cache un lourd secret.

Suite à sa rencontre avec Michael Reed, femme entreprenante et insaisissable, l’équilibre fragile de sa vie se rompt.

Julian et Michael, irrésistiblement attirés l’un par l’autre vont nouer une relation érotique mais toxique qui les affectera à jamais…

L’empire des sens, le plus étonnant

J’étais enfant la première fois que j’ai vu L’Empire des sens. Eh oui !

Je passais la nuit chez ma meilleure amie, dont les parents ont une vidéothèque extraordinaire et éclectique. Une sorte de caverne d’Ali Baba de laquelle il est difficile de sortir tant elle regorge de merveilles.

Entre cinq DVD de Star Trek et trois de Jacques Demy, nous sommes tombées complètement par hasard sur L’Empire des sens. Toutes pré-adolescentes que nous étions, le titre ainsi que la couverture nous ont interpellées.

Les deux heures suivantes nous ont vues glousser sans cesse, de gêne peut-être, de surprise sûrement.

Je l’ai filé quelques jours plus tard à une autre de mes amies, qui l’a montré à l’une de ses copines… Très vite, L’Empire des sens faisait partie de la culture cinématographique de jeunes filles émoustillées.

Dans un quartier bourgeois du Tokyo des années 30, Sada Abe est une jeune domestique qui aime regarder ses employeurs s’ébattre.

Parfois, elle soulage des vieillards vicieux rencontrés au coin d’une rue.

Malgré son statut d’homme marié, son patron, Kichizo, va s’éprendre du corps de la jeune femme. Les deux amants vont alors s’entrainer dans une aventure érotique qui ne connaît pas de limites…

Love, and other drugs, le plus feel-good

J’ai été voir Love, et autres drogues au cinéma en 2010, à la simple évocation du casting par les médias. Parce que Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway sous une couette, ça me semblait être la meilleure idée du siècle.

Cette comédie romantique signée Edward Zwick m’a laissé un bon souvenir, à la fois doux et sexy, comme un premier baiser.

Dedans, Jake Gyllenhaal est Jamie, un célibataire endurci qui enchaine les conquêtes. Commercial redoutable, il pourrait vendre du sable dans le désert.

Alors qu’il ne s’est jamais attaché à aucune femme, il fait la rencontre de Maggie, qui se comporte avec les hommes comme lui avec les femmes.

Tout de suite après avoir couché avec lui, elle lui demande de partir.

Troublé par son attitude, Jamie veut revoir Maggie et finit doucement par ressentir ce qu’il n’avait jamais ressenti auparavant…

Voilà mon bel esturgeon, tu as désormais quelques romances sexy à mater dès maintenant sur Amazon Prime Video pour faire monter la température de ta chambre.

Alors, que comptes-tu regarder ce soir ?

À lire aussi : C’est quoi La Plateforme, le film Netflix hardcore dont tout le monde parle ?