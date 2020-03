Le prestigieux Festival de Cannes aura-t-il lieu cette année ?

Si la réponse paraît aujourd’hui évidente, voilà plusieurs semaines que l’équipe du festival faisait planer le doute.

Mais le suspense a assez duré, la direction vient de rendre son verdict.

Sans surprise, le festival n’aura pas lieu aux dates prévues.

L’équipe du Festival de Cannes a fait paraître un communiqué de presse hier, jeudi 19 mars, donnant un peu plus d’informations.

Tandis qu’il devait se tenir du 12 au 23 mai 2020, le festival est officiellement reporté entre la fin du mois de juin et le début de mois de juillet 2020.

Du moins, à condition que les conditions sanitaires le permettent.

« Aujourd’hui, nous avons pris la décision suivante: le Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai prochains.

Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin – début juillet 2020.

Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l’Etat et la Mairie de Cannes ainsi qu’avec le conseil d’Administration du Festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation. »