Un festival annulé en Malaisie après un baiser entre deux membres du groupe « The 1975 »

Après que le chanteur Matty Healy a échangé un baiser avec son bassiste sur scène, et dénoncé les lois homophobes en Malaisie, le concert du groupe The 1975, prévu en Indonésie, a également été annulé.

C’est un tollé qui en dit long sur la situation des personnes LGBTQI+ dans certains pays asiatiques. Dimanche 23 juillet, le groupe de rock The 1975 a décidé d’annuler un concert prévu en Indonésie.

La cause ? L’annulation du festival de musique de Good Vibes à Sepang, près de Kuala Lumpur en Malaisie, pays voisin. Lors de leur concert qui a eu lieu vendredi 21 juillet, le chanteur Matty Healy et le bassiste Ross MacDonald se sont embrassés sur scène, ce qui a écourté leur prestation.

En Malaisie, l’homosexualité est illégale

Plus tôt sur scène, Matty Healy avait dénoncé avec véhémence les lois homophobes en vigueur en Malaisie. Car dans ce pays d’Asie du Sud-Est, l’homosexualité est illégale et peut conduire à des peines d’emprisonnement. « Je ne vois pas l’intérêt d’inviter The 1975 dans un pays et de nous dire ensuite avec qui nous pouvons avoir des relations sexuelles », avait déclaré le chanteur.

Suite à ces paroles, le ministre des communications et du numérique malaisien a qualifié le baiser de la discorde de « très grossier ». Il a ensuite ordonné « l’annulation immédiate » du reste du festival Good Vibes, qui devait durer trois jours.

« Ne touchez jamais aux sensibilités de notre communauté, en particulier à celles qui vont à l’encontre des manières et des valeurs de la culture locale », a-t-il ajouté sur Twitter.

Annulation de concerts en cascade

Dans une déclaration également diffusée sur Twitter, le festival a confirmé que l’annulation avait été décidée par le ministère « à la suite de la conduite et des remarques controversées de l’artiste britannique Matty Healy ».

C’est ainsi que le groupe britannique a décidé d’annuler son concert en Indonésie, où, si aucune loi nationale interdit l’homosexualité, il existe de nombreux des arrêtés locaux discriminatoires à l’égard des personnes LGBTQI+.

The 1975 a également annoncé l’annulation de son concert prévu mardi à Taipei, à Taïwan, pourtant réputée pour être moins discriminante à l’égard de la communauté LGBTQI+, l’État ayant légalisé le mariage homosexuel en 2019.

