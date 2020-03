Voilà 1150 films à regarder en ligne GRATUITEMENT pendant le confinement

J’aime beaucoup la douce hypocrisie qui entoure parfois le visionnage de films classiques.

Moi même, je m’y plie régulièrement, répondant des « Bien sûr » à la question : « T’as déjà vu À l’Est d’Eden ? ».

Ces films que je fais semblant d’avoir vus

La vérité, c’est que j’ai acheté le DVD il y a 10 à la FNAC lors d’une belle période de promotions.

Et à ce moment là, je me sentais ultra-adulte d’avoir acquis un objet culte, me disant que je l’allais le regarder le soir même, avec ma meilleure amie snob.

Plot-twist, ce soir là on a maté Le journal de Bridget Jones pour la 188ème fois.

Mais la période de confinement que nous visons actuellement toi et moi, mon bel esturgeon, nous pousse à être créatives et à nous cultiver.

Eh ouais, plus d’excuse, c’est le moment ou jamais de mater TOUS les classiques qu’on s’est toujours donné mille excuses pour ne pas voir, de type : j’avais une série de 800 squats à faire.

Et pour nous aider à combler nos lacunes, le site Open Culture a pensé à tout.

Voilà 1150 films à regarder GRATUITEMENT pendant le confinement

Tous les films répertoriés par Open Culture sont en ligne de manière totalement gratuite, via différentes plateformes dont YouTube.

Le site est plutôt bien foutu, et il suffit de cliquer sur le long-métrage qui t’intéresse pour être directement renvoyée sur la plateforme via un lien.

Ainsi, tu auras des milliers d’heures de contenus à regarder sans bouger de ton canapé et surtout sans dépenser le moindre centime.

Une aubaine à l’heure des plateformes de streaming payantes, où la culture fini par coûter cher.

Au détour du site, tu pourras découvrir une partie des filmographies de Howard Hawks (le maitre à penser de John Carpenter, génie de l’horreur), David Lynch, Sofia Coppola, Frank Capra, Quentin Tarantino et bien d’autres réalisateurs qui ont fait les beaux jours de l’histoire du cinéma.

Ce sera également l’occasion pour toi de découvrir les premières œuvres de ces grands cinéastes, puisque dans la liste d’Open Culture figurent leurs courts-métrages et autres long-métrages inachevés.

Une mine d’or pour les cinéphiles et autres curieux.

Alors, mon bel esturgeon, prête pour des milliers d’heures de découverte qui te permettront d’enrichir ta culture et de briller en société ?

