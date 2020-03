Tous les trucs gratuits auxquels tu vas avoir droit pendant le confinement

Hier, le Président de la République française a prononcé son allocution, engageant tous les Français à rester chez eux.

Si le mot « confinement » n’a jamais été prononcé, il n’en demeure pas moins que le fait est là : il faut rester chez soi afin de ne pas risquer de contaminer son entourage ainsi que des inconnus.

Je t’encourage d’ailleurs, si tout est pour toi un peu flou, à lire l’excellent article de ma collègue Faustine qui t’explique tout ce qu’il y a à savoir sur ces mesures exceptionnelles.

Alors que cette période de quarantaine générale a débuté, plusieurs médias et chaînes de télévision ont décidé de modifier un peu (beaucoup) leurs habitudes pour divertir la population.

Canal + passe en clair pour tous pendant le confinement dû au coronavirus

Lundi 16 mars, aux alentours de 18h, Maxime Saada, président du directoire du Groupe Canal+, a annoncé sur Twitter que la chaîne cryptée allait passer en clair pour tous les propriétaires de box.

Et pour les gens qui sont déjà abonnés à Canal+, toutes les autres chaînes du groupe sont désormais ouvertes.

Une nouvelle inédite qui devrait achever de convaincre les Français de VRAIMENT rester chez eux.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

Les chaînes OCS sont également gratuites à cause du confinement

Et après Canal+, c’est au tour d’Orange de faire montre de compréhension et de générosité en proposant aux Français la diffusion en clair des 4 chaînes OCSTV et d’autres chaînes jeunesse, comme tu pourras le constater dans le tweet ci-dessous :

la diffusion en clair à tous les clients métropole de la @tvorange via leur décodeur, du 17 au 31 mars 2020, les 4 chaines @OCSTV et 5 chaines jeunesse : Boomerang, Tiji pour les petits et Boing, Toonami Canal J pour les plus grands (hors services à la demande) — Orange France (@Orange_France) March 16, 2020

SFR offre à ses abonnés ses chaines payantes

SFR, de son côté, a pris une décision similaire, en ouvrant ses bouquets payants « Plus jeunesse » et « Divertissement et Découverte » à ses abonnés dès mercredi 18 mars.

Cette offre est disponible pendant un mois, à compter du moment où tu actives tes bouquets !

Au tour de SFR d'offrir à ses abonnés l'accès à des chaînes habituellement payantes (communiqué) pic.twitter.com/7wvroD1xF7 — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) March 17, 2020

France 4 et France 5 diffusent plus de programmes pour les enfants

Alors que toutes les crèches, les écoles primaires, les collèges et les lycées sont fermés depuis hier matin, les chaînes France 4 et France 5 ont décidé de diffuser plus de programmes pour les enfants, d’après le Huffington Post.

En effet, ce sont les parents qui doivent désormais occuper leurs enfants pendant toute la période de confinement de deux semaines minimum.

Ce qui signifie devoir leur faire cours à la maison, tout en télétravaillant pour certains parents.

Il faut donc avoir sous la main de quoi les occuper, afin que les adultes puissent tout de même poursuivre certaines de leurs activités, comme le télétravail, les courses etc.

Ainsi, France 5 lancera par exemple lundi prochain La Maison Lumni, un nouveau magazine éducatif en lien avec le ministère de l’Education nationale, censé accompagner les révisions des enfant de 8 à 12 ans.

L’Opéra de Paris met en ligne ses spectacles

Et parce que tout le monde n’est pas fan de grand divertissement, il existe des alternatives à TPMP et autres dessins-animés pour enfants !

Eh oui, même l’Opéra de Paris apporte sa pierre à l’édifice du confinement.

En effet, le 17 mars, les opéras Manon, Don Giovanni, le ballet Le Lac des Cygnes entre autres spectacles culturels seront disponibles gratuitement sur les sites de l’Opéra et de Culturebox.

Chaque spectacle, une fois en ligne, sera disponible pendant une durée de 6 jours.

De quoi découvrir ou revoir ces récits cultes et enrichir notre culture générale.

Les médias proposent des contenus gratuits

madmoiZelle est un média dont TOUS les contenus sont gratuits.

Mais il existe des magazines qui, pour continuer à pouvoir exister, doivent faire payer si ce n’est tous, au moins certains de leurs articles en ligne.

C’est le cas du Monde par exemple.

Mais en cette période inédite, certains médias ont pris la décision de rendre plus de contenus accessibles gratuitement, notamment ceux qui sont d’ordinaire réservés aux abonnés, pour que tous les Français puissent se renseigner de manière égale sur cette période exceptionnelle et du coup lutter contre les fake news, fléau qui sévit en cette période de pandémie.

Le Monde a expliqué ce week-end :

«Pour répondre à vos questions, pour faciliter vos décisions dans vos vies personnelles et professionnelles, nous mettons à votre disposition de nombreux articles en libre accès. »

Le Monde n’est pas le seul d’ailleurs et Le Figaro, par exemple, a décidé de faire de même.

Benjamin Ferran, adjoint à la direction de la rédaction du Figaro, a expliqué sur Tweeter :

Un espace tout en haut de notre page d’accueil liste les 5 articles sur le coronavirus les plus importants en termes de santé publique. Ils sont ouverts à tous nos lecteurs. pic.twitter.com/o3kc5LHMiA — Benjamin Ferran (@benjaminferran) March 15, 2020

Voilà des initiatives exemplaires, si tu veux mon avis.

Des podcasts disponibles gratuitement pendant le confinement

Depuis quelques années, les podcasts ont le vent en poupe.

Perso, j’ai BEAUCOUP de retard sur ma liste des contenus audio à écouter impérativement et vais donc profiter de la quarantaine pour m’y mettre sérieusement.

J’en profite pour te rappeler, mon bel esturgeon, que madmoiZelle est aussi une super productrice de podcasts divers, avec entre autres les passionnants Paradoxes, Entre Tchoins, Conquérantes, Laisse-moi Kiffer et Le Boys Club.

Et ces contenus divers, tu peux les trouver sur tes applis de podcasts préférés. Désormais, tu as le temps de tout rattraper !

Et n’oublie pas, par la même occasion, de t’abonner aux nouvelles chaines Lifestyle et mode/beauté de madmoiZelle : Big up et Let it glow.

Tu vas voir, on va t’aider à faire du confinement un vrai moment de fun !

À lire aussi : Pourquoi le coronavirus me dégoûte d’Instagram