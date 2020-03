Paradoxes #2 – Je suis féministe et pompom girl

Être féministe et pompom girl, c’est carrément possible, et ça ne semble même pas contradictoire. Pourtant parfois, bouger son boule en jupette sur les bords des terrains te vaut de te faire traiter de mauvais féministe.

Ce deuxième épisode de Paradoxes te rappelle qu’il est important de te sentir libre de faire ce que tu veux de ton corps, n’en déplaise à tous ceux qui te diront le contraire !

Paradoxes, le nouveau podcast madmoiZelle

Chaque dimanche, découvre un nouvel épisode de Paradoxes dans lequel Alix te lit la courte histoire d’une contradiction qui anime l’une d’entre nous, nous qui ne sommes pas parfaites.

Cette semaine, les films d’auteurs et la télé-réalité sont mis à l’honneur.

Dans Paradoxes, le nouveau podcast madmoiZelle, on se donne le droit d’être imparfaites. Et c’est ce qui nous rend parfaites.

Alors laisse-toi empouvoirer par ce nouveau podcast !

Participe à Paradoxes

Ça te dit qu’on se partage nos imperfections ?

Envoie ta contradiction à podcast[at]madmoizelle.com, et elle pourra être lu au micro de Paradoxes.

Allez, rendez-vous dimanche, pour le premier épisode de Paradoxes !

Abonne-toi à Paradoxes Sur Apple Podcast • Sur SoundCloud • Sur Spotify •Sur Deezer

À lire aussi : Paradoxes #1 – J’aime les films d’auteur autant que la télé-réalité