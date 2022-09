Épuisé, le showrunner de House of the dragon quitte la direction de la série

Alors que House of the Dragon connaît un succès retentissant, le showrunner Miguel Sapochnik a annoncé quitter le navire.

Après seulement deux épisodes couronnés par un succès spectaculaire, le réalisateur Miguel Sapochnik, showrunner de House of the Dragon aux côtés de Ryan Condal a annoncé qu’il quittait la série. Pour rappel, le rôle du showrunner compte parmi les plus cruciaux puisqu’il doit assurer la cohérence du programme à l’échelle des différents épisodes.

Le showrunner épuisé par la préparation

Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle le 31 août. Selon le magazine, le showrunner aurait décidé de quitter son poste après lui avoir consacré trois années de préparation épuisantes. Il aurait toutefois conclu un accord avec HBO, conservant ainsi le statut de producteur exécutif jusqu’à la fin de la série.

Aux commandes du spin-off de Game of Thrones, on retrouvera donc Ryan Condal, désormais seul showrunner de la série. Il continuera à travailler en étroite collaboration avec la légende vivante (encore longtemps, on l’espère) George RR Martin, auteur de Feu et Sang dont la série est inspirée. Hollywood Reporter a rapporté la déclaration de Miguel Sapochnik :

« Travailler dans l’univers de Thrones ces dernières années a été un honneur et un privilège, en particulier passer les deux dernières avec l’incroyable distribution et l’équipe de House of the Dragon. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli avec la première saison et ravi de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs. C’était incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c’est le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement. »

© HBO

L’arrivée d’un vétéran de Game of Thrones

Malgré ce départ inattendu, House of the Dragon reste entre de bonnes mains. La production a embauché un nouveau collaborateur, étroitement lié au succès de Game of Thrones. Alan Taylor devient ainsi le producteur délégué de la série et réalisera plusieurs épisodes de la deuxième saison.

Ce dernier est connu pour avoir dirigé sept épisodes de Game of Thrones, parmi lesquels les deux derniers de la première saison, dont le rôle a été déterminant pour l’entrée de la série dans la légende. Le travail de Taylor pour The Sopranos sur HBO lui a également valu un Emmy. Hollywood Reporter a ainsi rapporté la déclaration enthousiaste de Miguel Sapochnik à propos d’Alan Taylor : « Je suis profondément réconforté de savoir qu’Alan rejoindra la série. C’est quelqu’un que je connais et que je respecte depuis longtemps, et je pense que cette précieuse série ne pourrait pas être entre de meilleures mains. »

© HBO

Crédit de l’image à la Une : © HBO