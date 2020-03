Cure de sébum et coronavirus, un combo dangereux ?

Lapiluz a dit :

Je vais pouvoir continuer ma cure en toute allégresse ! (J'ai pour objectif de tenir jusqu'à la fin du confinement ... selon la date ... mais je trouve que ça serait particulièrement jouissif de faire le premier shampoing de la libération ) Quelle réactivité, merci @Lucie

je me pose la question du temps que doit durer la cure ? Ma mère et moi avons commencé ensemble or, au bout d’une semaine mes cheveux sont déjà couverts de sébum des racines jusqu’aux pointes alors que les siens paraissent à peine gras aux racines. Dois-on faire chacune un mois ou dois-je m’arrêter avant et elle continuer plus longtemps ? Tous les articles parlent d’un mois mais je ne trouve aucune précision selon l’état des cheveux...