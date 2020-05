Les couleurs de cheveux les plus tendances à adopter cet été 2020

C’est fou le nombre de personnes que je vois aller chez le coiffeur depuis le début du déconfinement. Il faut dire qu’après deux mois sans sortir, normal qu’on ait envie de changer de tête !

Au cas où tu ne serais pas encore passée sous les ciseaux, et si tu souhaites changer de couleur de cheveux à l’arrivée du mois de juin, voici toutes les couleurs qui seront tendances cet été !

Apporter de la dimension à sa couleur : la tendance cheveux de l’été 2020

Cette année, la plus grosse tendance en ce qui concerne les couleurs de cheveux consiste à apporter de la dimension à sa chevelure.

Adios les colorations uniformes, tout est désormais dans le contraste et les reflets !

Concrètement, par quoi est-ce que ça se traduit ? Tout simplement par des mèches, des balayages plus ou moins prononcés, des ombrés, des zones éclaircies… Bref, toutes ces techniques qui permettent de structurer les cheveux et de leur donner un aspect plus naturel.

Le balayage subtil, la grosse tendance cheveux de l’été 2020

Comme à peu près chaque année, le balayage est de retour en force, avec un côté plus subtil qu’habituellement.

L’idée est de mélanger les différentes teintes plus ou moins claires sur de très fines mèches pour un fini naturel, un peu comme si les cheveux avaient légèrement éclairci après une semaine de vacances au soleil.

Plus la teinte du balayage sera proche de ta couleur naturelle de cheveux, plus le résultat sera réussi !

N’hésite pas à demander à ton ou ta coiffeuse d’éclaircir légèrement les deux mèches qui encadrent ton visage, ça mettra en valeur ton teint et lui donnera un aspect plus lumineux.

Les couleurs de cheveux tendances de l’été 2020 : « Chocolate Truffle »

Si la plupart des balayages dont je parle ci-dessus sont faits sur des cheveux relativement clairs, tu peux tout à fait opter pour une version plus foncée avec tout autant de dimension.

C’est la teinte qu’Allure qualifie de « Chocolate Truffle », c’est-à-dire une couleur brun foncé avec des mèches caramel plus chaudes, ce qui donne un résultat qui ressemble effectivement à du chocolat, hyper tendance cette année.

L’option idéale si tu veux réhausser légèrement ta chevelure brune sans changer drastiquement de couleur ! En plus, les reflets chauds mettront joliment ton teint bronzé en valeur cet été.

L’« ombré mal entretenu », la tendance de l’été 2020

Toujours dans cette optique d’apporter de la dimension aux cheveux, une autre tendance que l’on voit émerger petit à petit, comme mentionné par le site The Zoe Report, est celle du look « ombré mal entretenu ».

Je sais, dit comme ça, ce n’est pas hyper vendeur, mais l’idée est en fait de reproduire l’effet d’un ombré (c’est-à-dire un dégradé d’une teinte foncée à une teinte claire) qu’on aurait laissé pousser sans le retoucher.

Alors que l’ombré commence habituellement assez haut (quelques centimètres sous les racines), sa version été 2020 est bien plus basse, un peu comme un tie and dye en bien plus subtil.

The Zoe Report précise que cette tendance est liée aux conséquences du confinement : beaucoup n’ont pas pu aller chez le coiffeur pour entretenir leur ombré, et elles ont fini par s’habituer à leurs racines !

Les mèches très contrastées, tendances cet été 2020

Dans un registre beaucoup moins naturel qui risque de faire grincer des dents certaines personnes (dont moi, je dois bien l’avouer), les grosses mèches qui contrastent avec le reste de la chevelure sont de retour.

Oui oui, les mêmes que les stars avaient dans les années 90-2000.

Blondes à la Dua Lipa ou vertes à la Billie Eilish, peu importe la teinte, le tout est de créer un contraste important pour structurer la coupe de cheveux.

Les teintes de blond à la mode : tendances cheveux de l’été 2020

Cet été, comme assez souvent, le blond est la cible de nombreuses personnes souhaitant changer de tête. Voici ses différentes nuances qui sont particulièrement tendances cette année !

Le blond platine avec racines apparentes

Dans la même lignée que les mèches contrastées des années 90, le blond platine avec racines apparentes revient lui aussi à la mode, comme soulevé par Cosmopolitan.

Serait-ce une fois de plus le confinement qui aurait incité certaines personnes à assumer fièrement leurs racines après la repousse de leurs cheveux ?

Peut-être, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas hésiter à les accentuer en les teignant en brun très foncé pour contraster avec le platine. L’avantage, c’est que l’entretien est minime !

Le strawberry blonde, la tendance cheveux de l’été 2020

Comme tu as pu le voir ci-dessus avec les balayages, les reflets chauds sont à la mode, et c’est le cas aussi des blonds très chauds qui tirent sur le roux, très tendances cet été.

Ce type de teinte, souvent appelé strawberry blonde, est très flatteur pour un bon nombre de carnations, mais attention à ce qu’il ne se rapproche pas trop de ta couleur de peau pour ne pas affadir ton teint.

Tu peux le choisir plus ou moins foncé !

Le blond foncé « bronde », tendance cet été 2020

Pour celles qui n’arrivent pas à choisir entre le blond et le brun, j’ai une solution spottée sur Ecemella : le « bronde », une teinte entre le blond et le brun qui revient assez régulièrement l’été, et qui est un bon entre-deux très flatteur pour les beaux jours.

C’est finalement une forme de châtain, mais un châtain clair qui tire sur le doré… ou un blond foncé !

Cette teinte résulte souvent d’un balayage comme ceux dont je te parle plus haut : c’est ce qui permet de donner l’illusion de reflets plus ou moins blonds.

Le brun très foncé, la couleur tendance de l’été 2020

À l’autre extrémité du spectre des couleurs de cheveux, le brun foncé presque noir est lui aussi l’une des grosses tendances cheveux de l’été.

Si tu as déjà les cheveux bruns, intensifie ta couleur d’une ou deux teintes plus foncées, ça donnera beaucoup de profondeur et de lumière à ton visage !

Tendances couleurs de l’été 2020 : les cheveux auburn

Je termine avec une tendance dont personne ne semble se lasser : la coloration auburn !

Un peu plus éloignée des teintes naturelles que je t’ai présentées jusqu’à présent, l’auburn est cependant une teinte magnifique à exhiber sous les rayons du soleil en été.

Je préfère te prévenir, elle demande pas mal d’entretien et peut vite virer au roux orangé, mais si tu sautes le pas en choisissant le henné comme mode de coloration, tu ne risques rien du tout.

Alors, laquelle de ces couleurs de cheveux te fait de l’œil pour cet été ? Perso je suis à deux doigts de prendre rendez-vous chez un coloriste !

