Les plus belles couleurs de cheveux cuivrées à porter cet automne

— Publié le 7 octobre 2019

Le froid qui s’est installé depuis un peu plus d’une semaine ne laisse plus aucune place au doute : l’automne est là pour rester !

Et ça n’est pas pour me déplaire, car je trouve cette saison particulièrement inspirante en ce qui concerne la beauté, et ça me donne envie de changer les habitudes que j’avais prises depuis le mois de juin.

Comme pour beaucoup de personnes, cette envie se traduit bien souvent par un besoin frénétique de changer de couleur de cheveux.

Couleur de cheveux tendance en automne 2019 : les teintes cuivrées

Cette saison, je l’ai évoqué dans les tendances beauté de l’automne/hiver 2019-2020, les teintes cuivrées sont très à la mode.

Je comprends l’engouement : voir les feuilles des arbres brunir, ça me donne aussi envie d’assortir mes cheveux à leur couleur.

Voici donc, pour le plaisir des yeux ou pour t’inspirer un futur changement de tête, les plus beaux cheveux cuivrés trouvés sur Internet !

Idées cheveux roux à porter cet automne 2019

Je commence avec des teintes de roux naturel. Souvent, il s’agit d’un roux orangé relativement clair qui oscille entre le châtain et le blond vénitien.

Sache avant toute chose que j’ai une addiction pour les personnes rousses, je les trouve incroyablement belles et j’ai envie de les épouser toutes EN MÊME TEMPS. Maintenant tu es prévenue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camila 🌸💗 (@caamam) le 6 Oct. 2019 à 12 :00 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel R. Photography (@manuel_r_photography) le 7 Oct. 2019 à 1 :43 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LavenderRoomsHairAndBeauty (@lavenderroomshairandbeauty) le 6 Oct. 2019 à 11 :05 PDT

Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas mentionner Alison, ancienne rédactrice beauté de madmoiZelle, et sa chevelure rousse INCROYABLE qui lui donne l’air d’être née de l’union d’une nymphe et d’une sirène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alison (@alison.k.lenoir) le 22 Avril 2019 à 9 :29 PDT

Qui peut rivaliser avec cette personne, sérieusement ?

Cheveux châtain cuivré à porter cet automne 2019

Si le roux roux te fait peur, tu peux miser davantage sur des reflets cuivrés. C’est très joli si tu as les cheveux châtain de base !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Salon Blonde – Spring Hill, TN (@salonblondetn) le 6 Oct. 2019 à 1 :11 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par h a i r s t y l i s t (@bethanyslovelylocks) le 6 Oct. 2019 à 1 :14 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houston Hair Artist (@elodiedreams) le 6 Oct. 2019 à 10 :27 PDT

Couleur de cheveux rouge cuivré pour l’automne 2019

Pour une couleur un peu plus flamboyante, tu peux opter pour un roux tirant sur le rouge. Certes, l’effet rendu est légèrement moins naturel, mais je trouve ça absolument magnifique à cette saison !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Los Angeles Hair Salon (@butterflyloftsalon) le 8 Août 2019 à 1 :03 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L I L Y K I N C A D E (@thelilykincade) le 27 Août 2019 à 12 :44 PDT

Si j’avais des cheveux de cette couleur, je passerais ma vie à porter des pulls verts. Oui, je suis un peu névrosée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Verde (@verde_salon) le 6 Oct. 2019 à 8 :06 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ellen Frost-Gilbert (@ellenrosehair) le 7 Oct. 2019 à 12 :20 PDT



Avec une teinte un peu plus foncée, comme ci-dessous, je trouve ça très joli aussi !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shear Joy Salon (@shearjoyexperience) le 6 Oct. 2019 à 5 :44 PDT

Cheveux rouges à porter en automne 2019

Sinon, tu peux carrément sauter le pas et choisir un vrai rouge !

Perso, j’aime bien quand il s’agit d’un rouge un peu foncé, je trouve que ça atténue le côté « perruque » que peuvent avoir certaines teintes de rouge très vif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Number76® | Jack (@number76_jack) le 7 Oct. 2019 à 1 :23 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Verde (@verde_salon) le 5 Oct. 2019 à 6 :31 PDT

Je trouve ça incroyable sur des cheveux afro ! Ça donne un côté très rock, hyper sympa.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par stacy black (@stacyblack5670) le 6 Oct. 2019 à 3 :34 PDT



Cheveux auburn à porter cet automne 2019

Pour les personnes qui ont les cheveux plutôt foncés de base, il peut être difficile d’obtenir un vrai roux (qui nécessiterait une décoloration au préalable).

Si c’est ton cas, je te suggère d’opter pour une couleur auburn, c’est-à-dire un brun avec des reflets cuivrés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jamie Wright (@jamiew_sds) le 6 Oct. 2019 à 12 :57 PDT

Selon la couleur de base, le résultat peut différer et donner un côté presque violine à la chevelure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noelle Holden (@noellescanvas) le 6 Oct. 2019 à 12 :20 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SALON STREEKS- Theresa (@salon_streeks) le 6 Oct. 2019 à 2 :51 PDT

Trop joli, non ?

Et toi, pour quelle couleur de cheveux cuivrée tu risques de craquer cette saison ?

