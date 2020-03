Comme je te l’avais expliqué dans un autre article cette semaine, le nouvel album de Dua Lipa qui était prévu pour le 3 avril est finalement sorti ce vendredi 27 avril, suite à des leaks sur Internet.

Je l’attendais de pied ferme et honnêtement je n’ai pas été déçue une seule seconde.

Dans le live Instagram lundi 23 mars où elle annonçait la nouvelle, Dua avait confié ses craintes quant à la sortie de son album.

Et de la joie, Future Nostalgia m’en a apporté plus que je ne saurai le dire. Ce deuxième opus a réellement étayer ma journée, me faisant chanter et danser à chaque morceau.

La princesse de la pop de 24 ans a produit ici un album empouvoirant, dansant aux airs groovy et disco qui inspirent autant qu’ils réchauffent le cœur.

Si j’ai adoré l’album dans son intégralité, certains morceaux m’ont tout de même plus impactée que d’autres.

« Good in Bed » m’a émoustillée, « Love Again » m’a fait me déhancher, mais c’est « Boys will be boys » qui m’a le plus marquée.

Il s’agit du dernier morceau de l’album et d’un véritable hymne féministe.

La chanson invite à voir le monde à travers l’esprit d’une femme qui ressent de la peur tandis qu’elle rentre seule chez elle.

It’s second nature to walk home before the sun goes down

C’est une seconde nature de rentrer à la maison avant que le soleil ne se couche

And put your keys between your knuckles when there’s boys around

Et de glisser tes clés entre tes doigts quand il y a des garçons autour

Isn’t it funny how we laugh it off to hide our fear

N’est-ce pas marrant, la façon dont on rigole pour cacher notre peur

When there’s nothing funny here? (Ah)

Alors qu’il n’y vraiment pas de quoi rire ?