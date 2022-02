Cette huile de soin a de nombreux bienfaits pour la peau et elle se vend toutes les 3 minutes dans le monde

Booster d’éclat et de nutrition, aide à la cicatrisation, confort des peaux sensibles… La célèbre huile Rosehip Biogenerate de Pai fait partie de ces classiques des routines de soin.

C’est littéralement ce qu’on peut appeler un best seller. Discrète, sans fioriture marketing et pourtant très appréciée, l’huile Rosehip Biogenerate de Pai se vend toutes les 3 minutes dans le monde selon les chiffres recueillis par Vogue France ! Un palmarès qui ne nous étonne pas vraiment, tant les bienfaits de cet élixir de soin sont multiples.

Parmi eux, il y a l’aide à la réparation cellulaire grâce à l’ingrédient star de sa formulation : l’huile de rosier sauvage bio. Cette dernière permet notamment de réduire l’apparence des cicatrices, d’estomper les taches, de limiter l’apparition des boutons, mais aussi d’apporter de l’uniformité au teint. Comment ? Grâce à son action trans rétinoïque qui, pour faire simple, offre tous les bienfaits du rétinol sans l’aspect astringent.

Mais ça n’est pas tout, avec un niveau plutôt élevé d’acide gras essentiels (Omégas 3, 6, 7 et 9), cette huile offre à la peau un bain de nutrition et d’apaisement afin, notamment, d’éviter les rides de déshydratation. Bref, c’est une petite merveille enfermée dans une bouteille de 30mL.

L’huile Rosehip Biogenerate de Pai, pour tous les types de peaux

Ce qui rend particulièrement célèbre cette huile formulée par la marque anglo-saxonne Pai Skincare, c’est probablement son universalité. Peau sèche, grasse, mixte ou normale… Tous les épidermes peuvent l’utiliser de façon régulière pour obtenir des bienfaits différents.

La fréquence de son application dépendra simplement de votre type et de ses besoins. En moyenne, la marque recommande une utilisation une à deux fois par semaine pour les peaux grasses, deux à trois fois pour les peaux normales ; pour les peaux sèches… Elle s’étend à une fois par jour !

Comment utiliser l’huile Rosehip Biogenerate de Pai ?

On lit déjà dans vos yeux la panique à l’idée d’intégrer une huile de soin à votre routine beauté. Pourtant, cette dernière est vraiment très facile à utiliser !

Pour ce faire, il suffit de prélever trois à quatre gouttes de produit dans le creux de vos mains, de les faire chauffer et de les apposer sur peau propre (et légèrement humide) par tapotements profonds des paumes. De ce fait, le produit sera posé de façon uniforme sur l’épiderme et pourra offrir tous ses bienfaits pendant la nuit.

P.S. : si vous voulez booster votre glow en début de journée, déposez deux gouttes de cette huile certifiée Cosmos Organic dans votre crème de jour et voyez votre teint s’illuminer. Vous nous remercierez plus tard !

Crédit de l’image de une : @paiskincare.