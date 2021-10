Avis au petit peuple d’Instagram : plus besoin des 10 000 followers pour avoir le bouton lien !

Bonne nouvelle ! La nouvelle fonctionnalité d’Instagram qui est le « bouton lien » (anciennement le swipe up) est maintenant ouverte à tous et toutes.

Vous savez, la nouvelle fonctionnalité qui remplace le swipe up sur Instagram ? Ça s’appelle le « sticker link » ou le « bouton lien ». Beaucoup de comptes s’en servent pour les liens affiliés et les partenariats rémunérés, mais aussi pour sensibiliser et renvoyer vers des contenus pertinents.

Le bouton lien pour tous et toutes !

Le 27 octobre, Instagram a publié un communiqué annonçant que ce fameux bouton lien serait maintenant disponible pour tout le monde ! Finit les privilèges des comptes certifiés et des comptes à 10 000 followers. La plateforme explique :

« Quand nous avons crée les “boutons liens”, cette fonctionnalité était limité aux comptes vérifiés et ceux avec un certain nombre de followers. Nous avons entendu de la part du reste de notre communauté qu’ils voulaient également partager des choses qui les importaient avec leurs amis et leur famille. »

Comme ça, même si vous ne vous servez pas de votre compte du manière professionnel, vous pourrez partager un lien avec vos amis vers une playlist de vos photos de vacances ou de la dernière recette que vous avez testée. Les options sont infinies !

Comment utiliser le bouton lien

Pour utiliser le fameux bouton lien il faut :

Prendre une story

Sélectionner l’icône avec le petit sticker en haut à droite de l’écran

Appuyer sur l’option « lien » pour ajouter votre lien puis appuyez sur « terminer »

Placez le sticker où vous voulez, vous pouvez aussi changer sa couleur du sticker en appuyant dessus

Crédit : chaîne Youtube Howfinity

Voilà, vous pouvez maintenant partager tout ce que vous voulez dans vos story !

Crédit photo : Alexander Shatov / Unsplash