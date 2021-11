Arrêtez tout ! La marque de sextoys LELO joue le jeu du Black Friday

Le Black Friday 2021 est synonyme de plaisir avec la marque LELO. Voici une sélection de sextoys pour réchauffer votre température corporelle, à défaut de faire monter le thermomètre dehors !

Que vous soyez une adepte des jouets pour adultes ou que vous commencez juste à vous y intéresser, voici un petit guide des sextoys LELO qui ne vous laissera pas de marbre. Pour en percevoir la pertinence, détendez-vous : le but de cet article est de vous faire découvrir l’objet qui s’adapte le mieux à vos envies et de vous faire oublier tout le reste !

En cette fin d’année 2021, apprenez à prendre du temps pour vous. Voyez la masturbation comme le geste ultime de soin de soi, la réjouissance de votre fin de journée, ou la friandise qui vient exalter votre matinée.

En choisissant les sextoys de la marque LELO, vous ne vous y tromperez pas. Vous serez surprise par leur performance, l’élégance de leur design ainsi que la fièvre qu’ils feront monter en vous.

Mais il est temps d’entrer dans le vif du sujet et de commencer ce guide pratique — de l’objet le plus accessible, au plus élaboré, afin de réchauffer graduellement vos sens !

Profitez de belles promotions sur la boutique en ligne LELO allant jusqu’à -60%

Le désir est une perle

Le LELO Beads est un sextoy qui ne vibre pas, mais qui ne vous fera pas moins d’effet. Au contact de ces perles contact, les mouvements de votre corps feront le reste. Dès le moindre soubresaut, la perle inférieur bougera également. Voyez cet objet comme une manière d’exercer votre plaisir.

Si vous décidez de l’utiliser durant vos préliminaires que vous soyez seule ou à deux, ces moments prendront une toute autre dimension.

La boîte contient six perles – deux de chaque poids. Vous pouvez donc les combiner en fonction de votre expérience, envie, besoins… à une combinaison de poids différente. le LELO Beads viendra se loger en vous et l’air de rien viendra stimuler l’intégralité de votre paroi vaginale.

Le sextoy LELO Beads

Ses effets sont multiples : si vous êtes à deux ce sextoy fera monter votre excitation. Si vous êtes seule, ces délicates perles viendront renforcer votre plancher pelvien ainsi que votre paroi vaginale. Au-delà d’éveiller vos sens, elles vous apprendront dans quelle position vous ressentez le plus de sensations. Essayer le LELO Beads, c’est faire l’apprentissage de ses propres désirs.

Quand l’odorat devient une source de plaisir

Si vous êtes sensible aux substances aphrodisiaques, ce sextoy va vous plaire. Le Lily 2 est comme enrobé des fragrances signatures de LELO : le gourmand « bordeaux et chocolat », le romantique « glycine et rose » ou bien le relaxant « lavande et miel de Manuka ».

Un objet de désir pensé pour stimuler tous vos sens, particulièrement votre odorat ainsi que le toucher grâce au massage clitoridien…

Le sextoy vibrant et parfumé Lily 2

Le vibromasseur clitoridien Lily 2 possède une surface soyeuse que vous aurez envie de faire glisser sur l’entièreté de votre corps. Activez l’une de ses vitesses de vibrations et effleurez vos zones érogènes afin de découvrir lesquelles sont les plus réactives au contact de Lily 2. Ce stimulateur clitoridien est un rendez-vous avec votre sensualité.

L’intensité porte un nom : Sila

Si vous souhaitez tester de nouvelles sensations, ou si vous êtes conquise par les stimulateurs clitoridiens, Sila est certainement le sextoy qu’il vous faut.

Son design et sa douceur sont déjà ultra désirables. Mais les effets du massage clitoridien sur votre corps seront réellement fascinants.

Le stimulateur clitoridien Sila

Le chemin pour atteindre l’orgasme n’aura jamais été aussi séduisant. La « bouche » de Sila viendra directement entourer votre clitoris, pour le stimuler dans son intégralité. Comment ? Grâce à la magie du sans contact de ce vibromasseur clitoridien. Vous serez certaine d’accéder au septième ciel sans effort, seulement de l’extase.

Des mouvements de langue maîtrisés sinon rien

Le dernier objet pour adultes de notre sélection vous promet des orgasmes intenses en un temps record. Parce que vos envies n’attendent pas, avec ORA 3 le plaisir vous sera servi sur un plateau ! Même pas le temps de dire ouf, que votre clitoris sera au summum de son excitation.

Le stimulateur clitoridien Ora 3

Mais comment ORA 3 peut-il tenir de telles promesses ? Grâce à la Technologie PreMotion™ qui allie précision et fermeté, ce sextoy reproduit des mouvements de langue à la perfection (sinon mieux). Sa seule vocation : vous faire hurler de plaisir à chaque utilisation. Toutes les sensations d’un véritable cunnilingus à portée de main.

Le Black Friday est enfin l’occasion de vous faire plaisir dans tous les sens du terme avec ses petits bijoux de jouissance à des prix carrément cassés. En espérant que ce petit guide pratique du sextoy LELO vous aura laissé songeuse à de multiples possibilités érotiques. C’est le moment de reprendre les rênes de votre plaisir et de vous satisfaire par vous-même !

Profitez de belles promotions sur la boutique en ligne LELO allant jusqu’à -60%

À lire aussi : Et si la masturbation devenait votre anti-stress pour cet automne ?