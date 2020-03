Voici quel outil privilégier pour appliquer ton fond de teint liquide

Il y a peu de temps, Mymy m’a posé une question après avoir regardé l’une de mes récentes vidéos :

« Faudra que tu m’expliques comment on applique du fond de teint liquide au pinceau parce que moi je fais avec mes doigts, je dois être chelou. »

Et comme je pars toujours du principe que si une personne se pose la question, c’est sans doute qu’elle n’est pas la seule, me voilà avec un article consacré à y répondre !

Appliquer son fond de teint avec les doigts

Tout d’abord, je tenais à revenir sur l’application du fond de teint au doigt, parce que je ne pense pas que ce soit fondamentalement une mauvaise idée.

Le tout est d’adapter cet usage au fond de teint utilisé : je déconseille notamment d’appliquer un produit au doigt s’il est très couvrant, parce que les doigts ont le désavantage de faire des traces.

Avec une BB crème, une crème teintée ou un fond de teint à la couvrance légère, tu peux tapoter le produit du bout de tes doigts, comme si tu voulais le faire rentrer dans la peau (mais doucement, hein !).

Ces petits mouvements limiteront les traces, contrairement au fait de traîner le fond de teint en appuyant trop fort, ce qui a souvent pour conséquence un résultat peu homogène.

Appliquer son fond de teint avec une éponge type Beauty Blender

L’éponge Beauty Blender, c’est un outil à maquillage qui a vraiment révolutionné ma vie quand je l’ai découvert. À l’époque, je ne portais pas vraiment de fond de teint parce que je trouvais ça trop difficile à appliquer.

Le principe de ces éponges (qui existent dans bien d’autres marques que Beauty Blender, d’ailleurs), c’est qu’elles s’utilisent humidifiées (mais essorées). Et ça a toute son importance !

L’humidité, en plus du geste de tapotement, permet de mêler le fond de teint plus facilement à la peau.

L’éponge applique le fond de teint en même temps qu’elle l’estompe tout en apportant de l’hydratation ce qui aboutit à un maquillage sans démarcations.

Pour moi, c’est vraiment l’outil le plus adaptés aux débutants, c’est IMPOSSIBLE de se planter avec ça.

Un petit inconvénient cependant : l’éponge étant une éponge, elle peut avoir tendance à aspirer le fond de teint ce qui gâche un peu de produit.

Elle est donc plus adaptée aux fonds de teint épais qui lui résistent mieux que les fonds de teint très liquides.

N’oublie pas de la nettoyer régulièrement pour optimiser son utilisation !

Appliquer son fond de teint avec un pinceau

J’en viens maintenant à la technique du pinceau qui m’a toujours fait un peu peur, jusqu’à ce que je me mette à vraiment l’apprécier.

Je conseille d’utiliser un pinceau avec des fonds de teint fluides : c’est ce qui permet de maximiser la couvrance du produit qui peut être vite absorbée par une éponge, comme je l’ai évoqué plus haut.

Le tout est de choisir un pinceau adapté. Comme de nombreuses vendeuses Sephora me l’avaient conseillé, j’ai longtemps utilisé un pinceau plat, persuadée que c’était ce qu’il y avait de mieux.

Plot twist : selon moi, c’est le meilleure façon d’obtenir des traces !

J’ai vraiment vu la lumière quand j’ai commencé à utiliser des pinceaux à poils plutôt courts et denses. Ils permettent de répartir la matière sans démarcations et de l’estomper en même temps.

Dans les descriptifs des pinceaux, cherche le terme « buffer » qui décrit totalement cette action qui estompe le produit et floute la peau.

Comment utiliser un tel pinceau ? C’est assez simple. Je te conseille d’appliquer quelques pointes de fond de teint sur ton visage plutôt qu’une grosse quantité sur le pinceau, ça t’apportera un résultat plus homogène.

Commence par étirer la matière sans trop appuyer avec le pinceau (effleure ta peau pour éviter les traces), puis tapote sur tout ton visage pour la fondre avec ta peau.

Ajoute un peu de fond de teint si la couvrance ne te suffit pas, en procédant de la même manière. Je conseille toujours de le faire en plusieurs fois plutôt que d’en appliquer trop du premier coup, tu obtiendras un fini plus naturel.

Selon moi, utiliser un pinceau est plus complexe avec des matières épaisses parce que les traces sont plus difficiles à éviter. C’est faisable, mais moins facile qu’avec un fond de teint fluide.

Par contre, les pinceaux à poils denses sont idéals avec des fonds de teint en stick dont la matière est souvent plus difficile à étirer avec une éponge par exemple.

Le type d’application du fond de teint dépend… du fond de teint !

En résumé, si tu utilises un fond de teint très léger et fluide, l’application au doigt ne devrait pas poser de problème.

Pour une couvrance légère, une application rapide et/ou un fond de teint un peu épais, l’éponge à maquillage est idéale.

Pour maximiser la couvrance, notamment avec un fond de teint très liquide, ou pour étaler un fond de teint en stick, je te conseille plutôt un pinceau à poils denses.

De manière générale, je te conseille quand même de tester ce qui te convient le mieux.

Perso, j’ai un peu mes périodes : parfois j’utilise une éponge non-stop pendant une semaine, puis je repasse au pinceau.

Malgré tout, je sais que certains de mes fonds de teint ne sont beaux que lorsqu’ils sont appliqués au pinceau et pas à l’éponge, ou vice verse. Teste, et tu devrais rapidement voir la différence !

J’espère que cet article t’aura aidée, et je t’invite à me dire en commentaires si tu as des questions concernant l’application d’autres produits de maquillage !

