Je te présente mes favoris beauté du moment ! (soin + maquillage)

C’est moi ou février est passé à une vitesse dingue ? À peine le temps de dire « c’est Noël » que le mois de mars pointe déjà le bout de son nez !

L’occasion pour moi de te présenter les produits que j’ai le plus utilisés depuis quelques temps !

Mes favoris beauté du moment : soin et maquillage

Dans cette nouvelle vidéo inédite que tout le monde attendait (non) (enfin j’espère que si), je te propose de découvrir les soins du visage et les produits de maquillage que j’utilise non-stop en ce moment.

Sérum, mascara, fond de teint, palette… Je ne t’en dis pas plus pour ne pas te spoiler ! Ah oui, et tu y verras aussi un ou deux produits qui ne m’ont au contraire pas vraiment convaincue.

Pour le reste, tu n’as qu’à regarder la vidéo ! J’espère qu’elle te permettra à ton tour de faire de belles découvertes, et je t’attends avec impatience en commentaires pour en savoir plus sur TES favoris à toi !

Les produits que je mentionne dans la vidéo :

