Ginger, prof de yoga tatouée, parle de rapport au corps en #StreetTattoo !

Comme tu le sais (ou non), les Street Tattoos et les Street Style y ont migré, et c’est donc l’heure pour toi de découvrir les beaux tatouages de Ginger.

Ginger, prof de yoga tatouée

Ginger, c’est une prof de yoga géniale qui a croisé ma route il y a quelques mois.

J’ai tout de suite aimé ses tatouages et son énergie (que tu auras tout le plaisir de découvrir et d’apprécier dans la vidéo).

Bref, Ginger se présentait comme l’invitée parfaite pour un Street Tattoo des familles !

Les tatouages de Ginger

Couleurs, encre noire, petites, grosses pièces, pièces faites en conventions, tatouages de chats… Autant de choses que tu pourras retrouver encrées sur Ginger.

Comme elle te l’explique dans la vidéo (entre deux expressions québécoises), pour Ginger, ses tatouages racontent quasiment tous autant une histoire qu’une rencontre avec un artiste comme ils peuvent a/encrer une personne ou une période de sa vie.

Entre appropriation et contrôle, comment le rapport au corps qu’elle a pu établir par sa pratique de yoga a pu influencer sa relation au tatouage et a ses formes qu’elle encre sous sa peau ?

Il n’y a pas de doutes, découvrir ses tatouages, c’est découvrir Ginger.

Les tatoueurs et tatoueuses de Ginger

@raphael_tiraf pour la poupée russe

@eilotattoo pour la chat sur la cuisse et le corbeau

@laracailletattoo pour le chat à l’intérieur du bras

@chimaera_tattoo pour la flopée de tattoos d’amour sur le bras

@bi.dada pour la main qui tend des fleurs

@cammy06 pour le « tomber en amour »

@lia_november pour le tour de genou

@e_fromskytoskin pour les doigts

@nausikaa_ttt pour les côtes

@b.hurricane pour les oreilles

Et Ginger sur Insta !

