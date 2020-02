Tout comprendre sur les silicones dans les cosmétiques

Ahhh les silicones ! Des composants beauté dont j’entends parler depuis bien des années, sans pour autant que les personnes qui en débattent n’arrivent à se mettre d’accord à leur sujet.

Certains l’évitent comme la peste dans les cosmétiques, d’autres s’en tapent complètement, et le reste ne sait pas franchement quoi en penser.

C’est pourquoi j’ai fait appel à Claire Laborde, cosmétologue et fondatrice de la marque À La Claire Fontaine, afin de dégrossir un peu tout ça et t’aider à mieux connaître les silicones en cosmétique.

Les silicones sont des ingrédients que l’on trouve dans un très grand nombre de produits de beauté, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux.

Ils sont des composés de synthèse (ils ne sont pas présents dans la nature) dérivés de la pétrochimie. Il en existe de différents types dont les propriétés varient en fonction des caractéristiques de la molécule, comme me l’a expliqué Claire.

On les reconnaît notamment dans la liste des ingrédients sur les produits grâce à leurs noms en -one ou -oxane (dimethicone, cyclométhicone, cyclopentasiloxane…).

Leur rôle dans les cosmétiques est souvent d’ordre sensoriel, c’est-à-dire qu’ils permettent d’améliorer la texture des produits.

Dans les produits pour la peau, il apportent une sensation de légèreté, un effet floutant ou lissant.

Pour ce qui est des produits capillaires, ils donnent un toucher soyeux, un aspect brillant, et permettent un démêlage facile des cheveux.

J’arrive à présent à la question qui fâche : est-ce que ces fameux silicones sont vraiment mauvais pour la peau et les cheveux ?

Voici ce que notre experte m’a répondu :

Les silicones forment à la surface de la peau un film occlusif, l’empêchant de respirer. La peau étant étouffée, cela entraine une augmentation des imperfections (boutons).

Quant aux cheveux, ils peuvent être alourdis à cause d’un usage répété d’un shampooing en contenant. À terme, ils peuvent perdre de leur brillance et regraisser plus vite.

Ils empêchent également aux actifs de pénétrer et d’être bénéfiques à la peau et aux cheveux.