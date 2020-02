Comment choisir son premier fond de teint ?

— Publié le 21 décembre 2019

Choisir un fond de teint quand on n’en possède aucun, ça n’est vraiment pas évident. J’entends beaucoup de personnes de mon entourage me demander conseil, et le problème est souvent le même :

« J’aimerais bien avoir un fond de teint qui me va bien, mais j’y connais rien. »

I feel you sis ! J’ai moi aussi longtemps été dans ce cas, et ça n’est pas très facile de sauter le pas.

Voici donc les conseils que je donne aux personnes qui me posent cette question, pour que toi aussi tu puisses trouver un fond de teint qui te convient du premier coup.

Choisir son premier fond de teint : les différents critères

Eh oui, le fond de teint, c’est comme pour tout : avant de sauter dans le premier Sephora que tu croises, il vaut mieux que tu aies une petite idée de la raison pour laquelle tu en veux un.

La couvrance (c’est-à-dire l’opacité)

Est-ce que tu veux un produit qui unifie ton teint ? Qui camoufle tes imperfections ? Qui te donne meilleure mine ? Tout à la fois ?

Est-ce que tu veux une couvrance légère et naturelle, ou une couvrance totale à travers laquelle on ne voit absolument pas ta peau ?

Il n’y a pas une chose mieux que l’autre, tout ne dépend que de tes préférences !

Moi-même, certains jours je préfère un fond de teint léger pour unifier mon teint, et d’autres jours j’aime quelque chose de vraiment moins naturel et bien plus couvrant.

Une fois que tu auras cerné ce que tu recherches, ça sera déjà bien plus simple ! Tu peux regarder sur l’emballage s’il est écrit « couvrance légère », « moyenne » ou « totale ».

Parfois, il est précisé « couvrance modulable » : ça veut dire que tu peux en appliquer une fine couche (avec une éponge humide par exemple) et avoir un rendu relativement transparent, ou encore superposer les couches pour un rendu plus opaque, notamment grâce à un pinceau.

Des fonds de teint à couvrance légère

Reboot, Make Up For Ever, 39,90€

Light Wonder, Charlotte Tilbury, 42€

Des fonds de teint à couvrance moyenne

Authentik Skin Foundation, Zoeva, 26€

Foundcealer, Tarte, 39€

Des fonds de teint à couvrance totale

Faux Filter, Huda Beauty, 39,90€

Bounce Liquid Whip Long Wear Foundation, Beauty Blender, 38€

Le fini (le rendu sur la peau)

Il faut aussi que tu saches quel fini tu veux que ce fond de teint possède : est-ce que tu préfères matifier ton visage et éviter les brillances, ou au contraire conserver une certaine luminosité ?

Souvent, les personnes qui ont la peau grasse préfèrent les fonds de teint mats, et les peaux sèches préfèrent les fonds de teint lumineux, mais il n’y a pas vraiment de règle.

C’est juste que les fonds de teint mats auront tendance à marquer les zones de sécheresse du visage, et qu’un fond de teint lumineux sera plus nourrissant et donc pourra favoriser les brillances en fin de journée.

Des fonds de teint à fini lumineux

Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation, Fenty Beauty, 34€

Sheer Glow Foundation, NARS, 49€

Des fonds de teint à fini mat

Fit Me!, Maybelline New York, 10€

True Portrait Foundation, Kat Von D Beauty, 35€

Le budget

Mais il faut aussi penser au budget, parce que malheureusement, ça peut jouer dans ta recherche du fond de teint parfait !

Des fonds de teint, il en existe à tous les prix, et même si ça n’est pas nécessairement un indicateur, sache que la plupart des fonds de teint se situent entre 20 et 40€.

Commence donc également par déterminer combien tu es prête à mettre dans un fond de teint.

Dans tous les cas, mon conseil serait, si possible, de demander un échantillon avant de sauter le pas afin d’être sûre de ne pas gâcher ton argent.

Moi aussi j’ai été étudiante, et c’est relou de dépenser 30 balles pour un produit que tu n’utiliseras jamais ! Voici donc des fonds de teint pas chers mais très bien quand même :

Choisir son premier fond de teint : trouver sa teinte

Vient alors la question fatidique : mais comment trouver sa teinte ?

Je ne vais pas te mentir, même pour moi, ça n’est pas toujours une partie de plaisir. D’autant plus que selon les marques, les notions de ce qui est « clair » ou « médium » peuvent varier.

Tu peux commencer par déterminer le sous-ton de ta peau (c’est-à-dire la couleur de base de ta peau) : chaud ou froid, jaune, rose ou olive. Il y a un article très complet de Virginie à ce sujet, donc je te laisse le lire pour trouver ton propre sous-ton !

Une fois que tu connais ton sous-ton, pour moi la meilleure façon de savoir si un fond de teint te va, c’est de l’essayer.

Ne l’essaie pas sur le dos de ta main, dont la couleur n’est pas forcément la même que celle de ton visage. Je te conseille plutôt d’en mettre un peu au niveau de ta mâchoire, et d’essayer de le fondre dans ta peau.

Si tu ne vois pas de trace en particulier, c’est que c’est ta teinte !

Si c’est un fond de teint que tu peux trouver chez Sephora ou Nocibé par exemple, c’est assez simple parce que tu peux demander un échantillon en magasin.

Mais s’il s’agit d’une marque drugstore (L’Oréal, Maybelline, Rimmel…), ça peut être un peu plus compliqué.

Je te conseille alors d’utiliser les testeurs pour effectuer le test de la mâchoire ci-dessus, et d’attendre une journée de voir comment le fond de teint évolue sur ta peau.

Parfois, la couleur peut s’oxyder au contact de l’air et devenir un peu orange, alors mieux vaut prendre son temps et revenir un autre jour, une fois que tu seras sûre que la couleur te convient !

Moi, j’ai eu la chance de me faire shade-matcher (ça veut dire trouver ma teinte en dialecte beauté) par une makeup artist, ce qui m’a permis d’avoir une base de comparaison pour mes futurs fonds de teint.

Il y en a parfois chez Sephora, alors n’hésite pas à leur demander conseil, elles sont là pour ça !

J’espère que ces conseils t’auront permis d’y voir plus clair pour choisir ton premier fond de teint, et que tu trouveras un produit qui te convient bien !

N’oublie pas que chaque peau est unique et que ce n’est pas parce qu’un fond de teint convient à quelqu’un qu’il te conviendra à toi, et il faut souvent en tester plusieurs avant d’en trouver un totalement adapté.

Bonne chasse au fond de teint parfait !

