Alerte coup de cœur : cette BD hilarante montre le quotidien d’une famille homoparentale (et nombreuse !)

Des planches avec un humour acide comme des pickles sur le quotidien d’une famille homoparentale, deux mères et trois garçons, dont deux jumeaux ! C’est pas rose tous les jours mais la dérision fait passer tout ça comme une lettre à la Poste.

Sur chaque page, une petite histoire, une discussion, une réflexion, bref une tranche de vie ! Ces deux mères en couple, qui ont trois enfants, se prennent des réflexions salées de leurs proches sur leurs choix de vie (qui ne se retrouvera pas dans ces jugements ?) allant même jusqu’à des propos injurieux… mais elles ne se départissent jamais de leur humour.

© Séverine Tales/Payot Graphic

On choisit pas sa famille (comme le dit Maxime Le Forestier), certes ! L’autrice a donc décidé d’en rire, de s’en moquer et de prendre de la distance. Avec un humour absurde, digne d’un Fabcaro, que l’on se réjouit d’avoir découvert, Séverine Tales dépeint un quotidien somme toute assez banal de parents, mais auquel se greffent des problématiques liées à l’homoparentalité.

De la famille aux médecins… Tout y passe !

© Séverine Tales/Payot Graphic

Les maladresses du personnel médical, les commentaires sur le physique des enfants dont les traits viendraient du « donneur », des blagues sur les jumeaux avec les réflexions que l’on se prend au coin du nez (« oh moi je ne pourrais pas »)… c’est tout cela que l’on trouve dans cet album qui se lit d’une traite ou qui se picore, aussi frais qu’une brise de printemps. Mieux vaut rire et se moquer des réac’ que pleurer parfois !

Dans la bouche de son père, l’autrice place ces paroles :

« Tu sais, ma chérie, vous avez beaucoup de chance quand même, l’époque a bien changé et vous êtes dans un quartier sympa… Vous avez remarqué, les autres parents d’élèves et à l’école, ils font comme si vous étiez une famille normale !… Ah mais ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit ! »

Mais rassurons-nous, Séverine Tales indique en préambule non sans humour :

« Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé serait purement fortuite. Excepté ma mère, qui est parfaitement fidèle à elle-même dans cet ouvrage. Et ma sœur qui est encore plus trash, ma femme qui est parfaite et pas hystérique, mes enfants qui ne ressemblent en rien aux trois petits garçons décrits dans cette BD, et je débourserai pas un kopeck pour la psychothérapie que nécessitera la parution de cette BD. »

© Séverine Tales/Payot Graphic

Prendre un peu de recul sur la maternité, et respirer

Tantôt mignonnes, tantôt à l’humour corrosif, ces petites tranches du quotidien nous plongent au cœur d’une famille, finalement comme les autres, bien que parfois jugée.

Les mères moquent (gentiment) l’éducation positive, évoquent un quotidien rythmé par les cacas et les vomis — c’est ça finalement être parent ! —, les difficultés, les grosses fatigues et les joies. Et oui, ça fait du bien de savoir qu’on n’est pas toutes seules dans cette galère. On sourit aussi grâce à l’innocence des enfants et à leur sens de la blague, difficilement égalable.

© Séverine Tales/Payot Graphic

© Séverine Tales/Payot Graphic

© Séverine Tales/Payot Graphic

Rire de ce qui peut être douloureux, de ce qui est injuste, de ce qui est lourd, c’est le pari de cette BD et c’est plus que réussi ! À lire d’urgence.

