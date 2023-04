Dans une interview hilarante, Michelle Obama fustige son mariage avec Barack Obama

L’ancienne première dame des États-Unis s’est confiée sur l’impact de la présidence de son mari sur leur couple.

« Seules 20 de nos 30 années de mariage ont été heureuses. » Ça, c’est dit. Lors d’une interview à CBS Mornings jeudi 21 avril, Michelle Obama est longuement revenue de manière humoristique sur son mariage avec l’ancien président des États-Unis Barack Obama.

Michelle Obama à propos de Barack Obama : « Je me suis disputée avec lui pendant 10 ans »

Encore en pleine promotion pour son livre, l’ancienne première dame des États-Unis a été longuement interrogée sur les « fois où vous avez dit que vous n’aimiez pas [votre mari] ». Ce à quoi Obama a répondu que pendant toute une décennie, durant laquelle il a été président, elle « ne pouvait pas supporter » son mari.

« On n’aime pas tout le monde tous les jours, c’est impossible ! Le mariage est difficile… Nous sommes mariés depuis 30 ans, a-t-elle déclaré à la journaliste Gayle King. Je me suis disputée avec lui pendant 10 ans, mais nous avons passé 20 années formidables. »

En effet, lorsque Barack Obama faisait la promotion de ses mémoires en 2020, il a révélé dans Vanity Fair que son choix de se lancer dans la course à la présidentielle avait « blessé » sa femme. Cette dernière a dû mettre entre parenthèses sa carrière d’avocate, tout en devant supporter le poids d’être la première femme noire à devenir première dame des États-Unis, ainsi que le racisme que cela impliquait.

« De nos jours, le mariage concerne davantage la robe, les robes, la demande en mariage, la lune de miel et tout ce qui l’entoure. Et les jeunes ne sont pas prêts pour le vrai mariage », a conclu Michelle Obama sur un ton plus sérieux.