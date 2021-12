3 séries françaises figurent dans les préférées du New York Times, et on est fières !

Le New York Times vient de dévoiler la liste de ses séries coups de cœur de 2021. Et cette année, la France a bien séduit l’illustre magazine américain.

Pendant de trop nombreuses années, les Français eux-mêmes se sont moqués de leurs propres productions télévisées. Il faut dire que question séries, on était un peu à la ramasse, entre les Dolmen et autres Plus belle la vie…

Qu’à cela ne tienne, on s’est bien rattrapés depuis, ce que n’a pas manqué de souligner le New York Times !

Trois séries françaises parmi les meilleures de l’année selon le New York Times

Elle est finie l’époque où l’on passait pour des bleus en matière de productions télévisuelles. Désormais, la France est connue pour être exportatrice de créations fines, impactantes et originales.

Certaines séries, comme Dix Pour Cent, rayonnent à l’international, au point de remporter par exemple un International Emmy Award de la meilleure série comique. Et ce n’est pas tout !

Alors que le New York Times vient de dévoiler, comme chaque année à l’approche des fêtes, sa liste des meilleures séries de l’année, trois programmes français y figurent.

Ainsi, parmi les White Lotus (personnellement ma série préférée de l’année, et de loin), et autres It’s a Sin, on retrouve l’indétrônable Dix Pour cent, mais aussi la mini-série de France Télévisions Laetitia, actuellement disponible sur Salto et diffusée sur HBO aux États-Unis, et Engrenages, de Canal+, au sujet de laquelle le New York Times a écrit : « elle la meilleure série judiciaire qui ne se déroule pas à New York, Baltimore ou Birmingham ».

Cette arrivée en fanfare de la France dans le game des séries ne présage que du bon pour la suite, d’autant qu’elle ne cesse de produire et de diffuser, non seulement à la télévision mais aussi sur sa plateforme made in France Salto.

En tout cas, c’est la fierté !

