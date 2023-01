Vous voulez camoufler un bouton ? Huda Kattan a l’astuce ultime et elle ne prend que quelques secondes 

Quand la papesse de la beauté, Huda Kattan partage son astuce sur les réseaux sociaux pour camoufler un bouton, ça fait forcément le buzz.

Huda Kattan est une make up artist, fondatrice de marque et influenceuse accomplie. Très régulièrement, cette dernière partage ses petites astuces de pro sur Instagram et TikTok afin d’en faire profiter ses followers. Le dernier en date consiste à savoir camoufler un bouton via une technique ressemblant au contouring. Comment ? En mettant en place une illusion d’optique mélangeant camouflage, highlight et zones d’ombres. Tout un programme.

« Je vais vous apprendre comment faire du contouring avec un bouton », explique Huda, révélant qu’elle a elle-même utilisé la méthode de nombreuses fois. « J’ai fait cela avec des boutons massifs – et personne ne savait que j’avais un bouton jusqu’à ce que je tourne le visage. Histoire vraie. »

@Hudabeauty

La méthode d’Huda Kattan pour camoufler un bouton

Étape N°1 : la correction

« Donc, la première chose que vous devez faire, si votre bouton est rouge, c’est de corriger sa couleur », affirme Huda. Mais comment ? En appliquant du correcteur pour atténuer la pigmentation de l’imperfection.

Étape N°2 : l’highlight

Dans un deuxième temps, Huda s’empare de sa palette d’highlighters en poudre, et vient mélanger deux teintes (une d’un rosé très clair et l’autre d’un beige médium). Une fois que ce mix est fait, elle l’applique avec le même pinceau tout autour de son bouton. Elle explique :

« Je vais prendre une couleur d’highlighter que j’utilise normalement pour mettre en valeur mon visage et je vais en fait l’appliquer autour de mon bouton. Ce geste va permettre à toute la zone boursouflée de paraître plate. »

Étape N°3 : le contouring

Une fois l’highlight réalisé, place au contouring. Huda explique : « ensuite, ce que je vais faire pour aplatir davantage ce bouton, c’est que je vais prendre un peu d’une couleur de contour que j’utilise habituellement pour donner un aspect plus profond à mon visage. »

Pour ce faire, elle place la couleur directement sur le bouton avec le petit pinceau qu’elle utilise depuis le début.

Étape N°4 : le fond de teint

Pour couvrir le contour, elle appose son fond de teint en stick par légères pressions sur l’ensemble de son bouton. Elle estompe le tout en tapotant son Beautyblender pour que le tout soit parfaitement fondu.

Étape N°5 : la poudre

Avec le même Beautyblender, elle vient prélever un peu de poudre libre et l’applique directement sur le fond de teint par tapotements.

Et voilà, le tour est joué ! Et le bouton semble imperceptible.

Crédits de l’image de une : @hudabeauty.

