Vous avez les cheveux fins ? On a trouvé LA coupe de cheveux qu’il vous faut pour 2023

Les tendances capillaires de 2023 commencent peu à peu à arriver jusqu’à nous. Et parmi les coupes les plus en vogue du moment, il y a le « box bob », particulièrement conseillé pour les cheveux fins. Pourquoi ? On vous explique tout.

Le « box bob » ne vous dit peut-être rien et pourtant, il fait partie des coiffures qui vont marquer 2023 d’une pierre blanche. Déjà très présent sur les réseaux, il a même été adopté par des célébrités comme Hailey Bieber qui semblent apprécier ses inspirations mélangeant la mode des années 1920 et la coupe d’Amélie Poulain.

Mais en quoi ce carré est-il différent des autres ? Plus court, il ne descend généralement pas plus bas qu’au niveau du lobe des oreilles. Très structuré et précis, il permet de booster le volume des longueurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que la coiffeuse Annie Redmain, interviewée dans Glamour, considère cette dernière comme étant une sorte de « lifting pour les cheveux » les plus fins.

Une coupe hyper versatile

Très polyvalent, le box bob peut se porter aussi bien avec une frange longue, courte (au-dessus des sourcils) ou encore avec une chin bang (une mèche coupée au niveau du menton). Une versatilité qui lui permet de convenir à toutes les formes de visage, des plus allongées aux plus rondes. Une théorie validée par Annie Redmain :

« Si vous avez un visage plus long, vous pouvez ajouter un peu plus de matière grâce à une frange développée à l’avant. Si vous avez une forme de visage plus ronde, je vous recommande de laisser un peu plus de longueur à l’avant de la coupe de cheveux. »

Comment booster le volume de son box bob quand on a les cheveux fins ?

Si vous souhaitez obtenir toujours plus de volume, vous pouvez booster vos longueurs en créant de jolies ondulations souples grâce à un fer à boucler. Une fois vos boucles formées, utilisez une brosse ou un peigne pour les détendre légèrement. Ce petit côté wavy vous permettra d’apporter de la matière aux longueurs sans pour autant avoir à appliquer des tonnes de produits texturant. Boom !

