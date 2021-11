Votre maquillage date d’avant le Covid ? Voici ce qu’il vaut mieux jeter

On n’a pas toujours la présence d’esprit de regarder les dates de péremption des cosmétiques ou du maquillage que l’on a dans notre salle de bain. Pourtant, chaque produit est doté d’une date limite d’utilisation qu’il vaut mieux respecter…

Lorsque le Covid est apparu, beaucoup se sont dit qu’au-delà de ne pas avoir à se rendre au bureau tous les jours, elles pourraient aussi apprécier des journées sans makeup. Un programme sympa qui a permis à bien des peaux de « supporter » le port du masque devenu obligatoire.

Et si cette période nous a offert l’opportunité de redéfinir notre vision de la beauté, elle nous a aussi donné l’occasion de faire vachement d’économies de fond de teint, de rouge à lèvres, d’anticernes, de poudre ou encore de liner !

Du coup, on se retrouve avec pas mal de produits peu utilisés et une question nous taraude : peut-on toujours les appliquer sur notre visage ou est-ce trop tard ? Voici les facteurs qui rentrent en compte.

Tout comme les produits alimentaires, les cosmétiques disposent d’une date de péremption qui permet d’assurer leur efficacité, leur stabilité et leur sécurité dans le temps.

Ces dates limites diffèrent d’un produit à un autre ; en moyenne, les produits à base d’alcool comme les parfums ou encore les vernis peuvent durer jusqu’à 3 ans voire plus. Les rouges à lèvres, quant à eux, ainsi que les poudres, les fards à paupières et les blush ont une durée de vie équivalente à un voire deux ans maximum.

Les fonds de teint, anticernes et tous les autres cosmétiques à la formule aqueuse durent de 6 à 9 mois en fonction de leurs ingrédients. Ces derniers sont victime de l’oxygénation de leur formule, ce qui entraine une possible contamination bactérienne.

Dans tous les cas, si vous avez un doute, sachez que tous les produits de beauté sont dotés de dates de péremption inscrites sur leur flacon ou leur packaging. Il peut également y être inscrit une limite d’utilisation qui prend effet dès l’ouverture du produit.

Si pour une raison ou une autre vous ne vous souvenez plus de la date d’ouverture, sachez que certains signes ne trompent pas ! Si le produit commence à déphaser, que sa texture change, que sa couleur n’est pas la même qu’au début ou que son odeur est douteuse, c’est probablement le signe qu’il est grand temps de le mettre à la poubelle.

La façon dont vous stockez vos produits chez vous peut avoir un réel impact dans la façon dont il se détériore dans le temps. Bobbie Riley, maquilleuse interviewée par Byrdie explique que la température, par exemple, est un facteur important dans la longévité des cosmétiques :

Du coup, si vous aimez avoir vos produits de beauté à portée de main sur l’étagère éclairée de votre salle de bain où la chaleur et l’humidité règnent en maître, prolonger leur utilisation n’est pas forcément une bonne idée.

En revanche, si vos produits sont entreposés dans un tiroir au sec, quelques mois peuvent s’ajouter à leur durée de conservation. Mais pas plus !

Fun fact ! Les formules solides comme le blush, la poudre, le bronzer, ou encore les fards à paupières ont une durée de vie plus longue que les produits liquides. Mais pourquoi ? La Michigan State University a répondu a cette question dans une étude :

« Les cosmétiques contiennent souvent des conservateurs, des antioxydants et des ingrédients émulsifiés qui permettent aux produits de fonctionner efficacement. Lorsque nous ouvrons et utilisons des produits cosmétiques, nous introduisons des micro-organismes et de l’oxygène dans le produit. Les conservateurs sont efficaces pour éloigner les micro-organismes nuisibles, mais ils finissent par perdre leur efficacité, permettant aux bactéries de proliférer rapidement. »