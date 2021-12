Votre horoscope sexo de 2022 est avancé : voici quel sextoy fera votre année !

Après une étude ultra approfondie, Madmoizelle a su déterminer le sextoy fait pour vous selon votre signe astrologique en 2022. C’est parti ? C’est parti.

L’année 2022 débute de manière aussi abrupte que 2021. Heureusement, vous avez plusieurs moyens de vous réconforter et de renverser la vapeur ! Vous l’aurez compris, nous n’allons pas vous conseiller de boire deux litres d’eau par jour mais plutôt de vous faire du bien avec l’objet qui vous convient le mieux.

C’est le moment de vous dévoiler ce que les étoiles ont prévu pour vous côté cul ! Parce que se masturber c’est bien, mais le faire avec des jouets destinés à nous faire du bien, c’est souvent encore mieux.

Et pour vos moments de bien-être, le meilleur des matériels s’impose, à savoir les sextoys de la marque LELO ! Des joujoux pour adultes haut de gamme, conçus pour faire atteindre l’extase en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Alors parmi l’éventail de propositions de la marque, voici celui qui vous mènera à coup sûr au septième ciel, en fonction de votre signe ! Oui, on sait, c’est super.

Bélier : sentir monter l’excitation

Le premier signe du Zodiaque est de type fonceur : le tempérament Bélier aime particulièrement chasser et peut poursuivre longtemps un objectif. Quant à son plaisir, une meuf Bélier le gèrera de la même manière : ce n’est pas la destination qui lui importe mais le chemin pour y arriver ! Elle aime sentir monter la chaleur en elle, ses sens petit à petit divaguer pour finalement exploser.

Pour une telle exploration, l’objet le plus adéquat est le Soraya Wave, un vibromasseur rabbit dont les mouvements ressemblent à celui d’un doigt humain qui vibrerait. Ça fait rêver, n’est-ce pas ?

L’alliance parfaite pour faire succomber la Bélier qui s’amusera à ralentir puis relancer les actions de son jouet, afin de faire durer les choses tout en étant sûre d’atteindre son but.

Vibromasseur rabbit Soraya Wave, LELO

Taureau : stimuler tous ses sens à la fois

Encore un signe fonceur, mais plus frontal : il lui faut aller droit au but. Même si pour une Taureau c’est la destination qui compte, le voyage doit être explosif afin de ne pas la laisser sur sa faim. Pour cela, la stimulation de la totalité de ses sens doit être à son paroxysme.

Le jouet idéal pour la Taureau doit donc exciter sa vue, son toucher, son odorat, son goût et son ouïe. Pour y parvenir, le vibromasseur femme Lily 2 semble parfait !

Fait de silicone soyeux, ce sextoy tient dans la paume de la main et est comme enrobé des fragrances signatures de LELO : le gourmand « bordeaux et chocolat », le romantique « glycine et rose » ou bien le relaxant « lavande et miel de Manuka ». Des substances aphrodisiaques gourmandes qui sauront stimuler le goût de cet être aussi friand de nourriture que de plaisir.

Vibromasseur femme, stimulateur clitoridien Lily 2, LELO

Gémeaux : l’esprit ouvert

La Gémeaux est un signe d’air : dans sa vie tout est léger, ce qui ne l’empêche pas de se poser des questions sur le monde qui l’entoure. Dans le même temps, c’est un être double qui ne fera jamais les choses à moitié, voulant tout tenter et tout tester afin de nourrir sa curiosité incessante dans tous les domaines… même le sexe.

Pour stimuler sa curiosité et nourrir son intérêt, rien ne sera aussi approprié que le Enigma, un sextoy à double stimulation qui enverra des ondes soniques sur la totalité du clitoris, à l’intérieur comme à l’extérieur ! Mais ce n’est pas tout : grâce à ce vibromasseur double, vous pouvez également stimuler votre point G.

Autrement dit, la Gémeaux pourra choisir de quelle manière elle pourra jouir. Et donner le choix à un être double, c’est combler tous ses désirs.

Vibromasseur double : stimulateur clitoridien et vaginal Enigma, LELO

Cancer : focalisée sur son plaisir

La Cancer est certainement l’un des signes les plus romantiques du Zodiaque, à tel point qu’elle fait passer le plaisir de son ou sa partenaire avant le sien. Alors quand elle prend enfin du temps pour elle, elle fait les choses à fond, et il lui faut quelque chose qui comble toutes ses attentes !

Il ne lui faut ni plus ni moins qu’une prouesse technologique, un sextoy qui imite le mouvement d’une langue à la perfection si ce n’est mieux : il lui faut ORA 3 un simulateur de sexe oral. Un véritable objet de désir pour les amoureuses de cunnilingus !

Comment est-ce possible ? Eh bien le point de plaisir tourne et vibre, comme une langue expérimentée et entraînée à vous faire atteindre l’orgasme à tous les coups.

Simulateur de sexe oral Ora 3, LELO

Lion : faire son petit effet

La Lion se révèle un être solaire qui aime être admiré, pour ce qu’elle est et ce qu’elle fait. En l’occurrence, pendant ses parties de jambes en l’air, à deux (ou à plusieurs) c’est toujours mieux car elle a besoin d’un public pour apprécier ses talents !

Pour ce moment partagé, rien ne vaut un sextoy qui peut s’utiliser à deux comme le SMART WAND 2. Il s’agit d’un masseur qui viendra soulager vos muscles grâce à ses dix modes de vibration, et viendra stimuler vos zones érogènes délicatement avec son silicone soyeux et son long design très explicite.

La Lion préférera l’utiliser sur ses partenaires pour les voir fondre de plaisir entre ses mains, mais sachez quand même qu’elle ne se refuse rien.

Masseur Smart Wand 2, LELO

Vierge : l’amour des expériences

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Vierge sont très ouvertes en raison de leur volonté d’apprendre, de s’améliorer et d’explorer leur corps. Ce sont des êtres cérébraux qui adorent parler même au lit. Si vous êtes leurs partenaires, attendez-vous à des mots coquins susurrés dans l’oreille…

D’ailleurs la Vierge adore prendre son temps, elle n’hésite pas à faire durer et à accumuler les stimulations jusqu’à l’explosion. Il lui faut donc un sextoy tout aussi explosif, qui rendra les choses brûlantes : le vibromasseur clitoris SONA 2 Cruise.

Ce jouet clitoridien stimule une surface plus étendue du clitoris en délivrant des ondes soniques, telles des vagues. Mais il n’y a pas que sa bouche qui fait de l’effet, il y a aussi son corps… En le pressant contre le pubis, de puissante ondes sont ressenties afin de ne jamais perdre en intensité. Le parfait objet d’exploration pour la Vierge.

Vibromasseur clitoris Sona 2 Cruise, LELO

Balance : donner du plaisir, encore et encore

Pour être stimulée, la Balance a besoin de visualiser le plaisir : elle n’hésitera pas à faire jouir ses partenaires avant de se laisser aller. Une façon d’être satisfaite de soi-même qui lui donnera assez confiance en elle pour confier son plaisir à autrui. Pour la contenter, rien ne vaut le sexe à plusieurs, et donc un sextoy pensé pour s’utiliser à deux ou plus.

C’est le vibromasseur pour couple TIANI 3 qui sera le plus approprié pour cet être double. Un objet double lui aussi : la première partie se glisse délicatement en soi et la seconde est une télécommande qui dirigera le plaisir de l’autre, comme si l’intimité de ses partenaires était à la merci de la Balance. Un moyen sublime de parvenir en duo à une intensité sexuelle que vous n’aviez jamais imaginée.

Vibromasseur pour couple Tiani 3, LELO

Scorpion : le feu aux fesses

Le plaisir de son ou sa partenaire est une exigence à laquelle la Scorpion se donne corps et âme. Du côté de ses sentiments c’est la même rengaine : amour fou et passionné ! Elle n’a aucun tabou et ses camarades de jeux doivent l’adopter comme elle est, sinon la Scorpion choisira de s’en détourner.

Lorsque ce signe sensuel décide de se faire du bien, il a besoin d’intensité, que l’excitation soit brûlante pour que tout finisse par exploser. C’est pour cela qu’elle se tournera vers un sextoy qui le stimulera doublement : le ENIGMA. Un sextoy qui la comblera et lui donnera la possibilité d’avoir des orgasmes clitoridiens, vaginaux ou les deux en même temps… En tous les cas, c’est certainement un défi qu’il essaiera de relever.

Vibromasseur double : stimulateur clitoridien et vaginal Enigma, LELO

Sagittaire : besoin de visualiser

Pour ce signe, rien ne vaut une exhibition en bonne et due forme… Elle adore contempler le corps de l’autre et partager des moments d’intimité que son ou sa partenaire pourra observer. La Sagittaire veut se sentir privilégiée, c’est pour cela qu’elle adore les massages. Un acte ultra excitant trop sous-estimé à son goût, qui pourra très vite déraper en quelque chose de brûlant !

Pour l’accompagner dans cette pratique, elle voudra forcément un objet de qualité qui ne le décevra jamais, et la bougie de massage Flickering Touch est toute indiquée pour cela. Cet objet contient une cire totalement naturelle qui renfermedes huiles ultra nutritives pour le corps. Ce qui permettra à la Sagittaire de faire durer le moment pour arriver à son apothéose.

Bougie de massage « flickering touch », LELO

Capricorne : le sexe conscient

Ce signe aime répandre son savoir, n’hésitant pas à indiquer à ses partenaires de quelle manière atteindre l’extase plus facilement. Elle aime avoir le contrôle et pouvoir expérimenter pour apprendre sans cesse. Les perles de kegel LELO Beads seront parfaites pour elle.

Il s’agit d’une boîte contenant six perles – deux de chaque poids. Vous pouvez donc les combiner en fonction de votre expérience, envie, besoins… à une combinaison de poids différente. Les perles de kegel LELO Beads viendront se loger en vous et, l’air de rien, stimuler l’intégralité de votre paroi vaginale.

Au contact de ces perles, les mouvements de votre corps feront le reste. Dès le moindre soubresaut, la perle inférieure bougera également. Voyez cet objet comme une manière d’exercer votre plaisir. Un apprentissage qui viendra combler tous les désirs d’une Capricorne.

Perles de kegel LELO Beads

Verseau : repousser les limites

Ce sont certainement les plus créatives du Zodiaque, et en ce qui concerne le sexe elles le sont tout autant. Elles ont besoin de jouer et de s’aventurer sur des terrains inconnus pour être comblées. Pour la Verseau rien n’égalera une double stimulation, c’est pour cela que Soraya 2 est le sextoy le plus adapté à ses envies !

Il s’agit d’un vibromasseur rabbit clitoridien et vaginal, c’est la version haut de gamme et revisitée du classique petit lapin. Pour la Verseau, la forme compte aussi, et elle sera sous le charme de l’objet à sa simple vue. ! Mais ce sont surtout les effets du Soraya 2 qui finiront de la convaincre : après tout, deux orgasmes valent mieux qu’un.

Vibromasseur rabbit et stimulateur clitoridien Soraya 2, LELO

Poissons : le sexe fusionnel

Pour la Poissons, le sexe doit être un moment d’intensité et de lâcher-prise. Une expérience qui devra la foudroyer sinon rien. C’est un être d’émotion qui doit ressentir que son ou sa partenaire partage les mêmes émois au moment de l’acte. Quant à l’objet qu’elle sélectionnera avec soin pour lui donner du plaisir, il devra être très spécial.

Le vibromasseur point g GIGI 2 sera donc tout indiqué pour stimuler la Poissons à l’endroit exact qui lui donnera le plus de sensations. Son extrémité courbée et délicatement aplatie cible parfaitement le point G, pour des orgasmes qui laisseront ce signe d’eau tout mouillé.

Vibromasseur point g Gigi 2, LELO

Si 2022 vous empêche de réaliser certains projets, une chose est sûre : cette année à venir ne vous empêchera pas d’expérimenter des plaisirs auxquels vous n’aviez peut-être jamais songé !

LELO vous aidera à concrétiser sans détours vos envies, grâce à des sextoys que vous pourrez utiliser en solitaire ou à plusieurs.

C’est le moment de suivre les conseils que vous dictent les étoiles : après tout, elles sont là depuis beaucoup longtemps que vous vous. Donc question sexualité, elles doivent en savoir beaucoup plus que vous ne l’imaginez !

