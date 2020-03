Pour la première fois, elle s’est sentie représentée à l’écran grâce à Lara Jean

View this post on Instagram

Grâce à Tous les Garçons que j’ai Aimés, on a pu découvrir le talent de Lana Condor, qui incarne Lara Jean. Tout le monde a besoin de héros, et les femmes asiatiques aussi. Des héroïnes sans clichés, sans stéréotypes, juste du talent. Se voir à l’écran, c’est important.