Une série engagée sur l’inventeur du high five, par Jamie Lee Curtis et Ryan Murphy ? Oui.

Deux des noms les plus célèbres des films et séries de genre collaborent pour un projet surprenant !

S’il n’est pas étonnant de voir deux stars de l’horreur préparer une série ensemble, ce qui surprend, c’est le thème qu’ils ont choisi d’aborder. Quoique…

Une série sur le high five par Jamie Lee Curtis et Ryan Murphy

Ces deux génies de l’horreur avaient déjà collaboré sur Scream Queens, une série télévisée qui s’est arrêtée trop tôt. Mais si l’actrice, productrice et réalisatrice américaine ne projette pas de plancher sur une 3è saison, elle compte bien toutefois renouer professionnellement avec Ryan Murphy !

Et cette fois-ci, point de crimes, point de costumes de diables et point de sororités en pleine panique. Non, cette année, l’objet de l’attention des deux artistes est bien différente, d’après le site Deadline.

Leur nouvelle série pour Netflix, qui s’appelle pour l’instant Outfielder, s’intéressera à… l’homme qui a inventé le high five. Ou en tout cas le premier high five enregistré par des témoins.

Une série sur la libération de la parole queer dans le milieu du sport

Cet homme, c’était le joueur de baseball Glenn Burke, qui a joué pour les Dodgers et l’Oakland Athletics de 1976 à 1979, et qui a aussi et surtout été le premier joueur à avoir parlé — d’abord à son équipe, puis publiquement — de son homosexualité.

Il est l’un des premiers à avoir fait partie du National Gay and Lesbian Sports Hall of Fame et est désormais un symbole de libération de la parole queer.

Cette vidéo Youtube revient sur le parcours de Glenn Burke, le joueur de baseball qui aurait créé le High Five

Décédé du SIDA en 1995, le sportif aurait sans doute été fier que son histoire inspire deux des producteurs les plus influents du moments.

Outfielder, qui portera donc sur le premier high five mais aussi sur la carrière et les engagements de son créateur, sera écrite et réalisée par Robert O’Hara, nommé aux Tony Awards pour sa pièce de théâtre Slave Play, et produite par Ryan Murphy et Jamie Lee Curtis.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée.

À lire aussi : Excellence, ennui et coupes de cheveux : notre verdict sur le dernier prime de DALS