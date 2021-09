Alors qu’une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans était dans les tuyaux, Facebook a préféré mettre sur pause ce projet, au moins temporairement, le temps de répondre aux multiples critiques soulevées.

Savoir prendre son temps, c’est important et Facebook l’a bien compris. Confrontée à de multiples critiques concernant son application Instagram, en particulier en termes d’impact sur la santé mentale des adolescentes et adolescents, l’entreprise a décidé de suspendre temporairement son projet de développer un « Instagram Kids » pour les enfants.

Toujours convaincu de l’intérêt de concevoir une version différente de l’application pour les moins de 13 ans, sans publicité, avec des contenus adaptés et un certain contrôle parental, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a toutefois décidé de prendre son temps « pour travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques afin de démontrer la valeur et la nécessité de ce service ».

Le 23 mars 2021

Instagram, jusqu’ici réservé aux plus de 13 ans, veut étendre sa cible, en développant une version de son appli pour les enfants. C’est l’une des infos partagées aux équipes du réseau mi-mars dans un message interne que le site américain d’informations BuzzFeedNews a pu consulter.

Les enfants et ados, nouvelle priorité d’Instagram

Vishal Shah, vice-président chez Instagram en charge des fonctionnalités du produit, y déclare ainsi :

« Je suis très heureux de vous annoncer que la jeunesse va devenir une priorité pour Instagram ».

Plus loin dans le texte, il détaille les deux priorités pour les futurs développements de l’application :

« 1) Accélérer notre travail sur l’éthique et la confidentialité des données pour assurer l’expérience la plus sûre possible aux adolescents et adolescentes. 2) Développer une version de l’application qui permet aux enfants de moins de 13 ans d’utiliser Instagram pour la première fois en toute sécurité. »

Cette annonce ne sort pas de nulle part : Instagram est régulièrement critiqué pour les risques encourus par les mineurs sur la plateforme, notamment en termes de cyberharcèlement, mais aussi de pédocriminalité.

Après plusieurs articles et enquêtes sur le sujet parus dans la presse américaine, le groupe avait déjà fait un post de blog pour dire qu’il se penchait très sérieusement sur le sujet et annoncer de nouvelles mesures pour protéger les plus jeunes. Ce qui aurait certainement dû être fait il y a bieeeeeen longtemps…

Une application Instagram pour les enfants : bonne nouvelle ou pas ?

Le deuxième projet du réseau, à savoir créer une version de l’application pour les enfants, n’est pas non plus ultra surprenant. Confrontée à la concurrence de TikTok et Snapchat chez les adolescents, la maison-mère d’Instagram, qui n’est autre que Facebook, cherche logiquement à renforcer son emprise sur les plus jeunes utilisateurs et utilisatrices.

Pour Instagram, recruter des moins de 13 ans sur sa version enfants est un moyen de s’assurer qu’ils continueront à utiliser Instagram « pour les grands » ensuite, puisqu’ils auront pris le réflexe de l’utiliser (ou carrément développé une forme d’addiction… tout est question de point de vue).

Côté business, on comprend donc très bien la stratégie d’Instagram de développer une appli pour les enfants ; côté parents, en revanche, on peut redouter de voir des gamins de plus en plus jeunes passer des heures sur Insta !

Instagram pour les enfants : un espace sûr avec un contrôle parental ?

Ceci étant dit, les enfants qui ont un smartphone et accès à Internet (que ça soit en 4G ou en Wifi) n’ont pas forcément attendu l’autorisation de leurs parents pour se créer un compte sur Instagram, et la limite d’âge de 13 ans reste très théorique… Qui n’a jamais menti sur un site Web à la question : avez-vous 18 ans ?

Dans ces conditions, créer un espace pour les enfants qui soit plus sécurisé et avec un contrôle parental n’est peut-être pas une si mauvaise idée. Un porte-parole d’Instagram a d’ailleurs affirmé au Guardian qu’il s’agissait de répondre à un besoin exprimé par les enfants de leurs utilisateurs :

« De plus en plus, les enfants demandent à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des applis qui les aident à suivre leurs amis. »

Et c’est vrai qu’avec la pandémie, les confinements et les fermetures des établissements scolaires, on comprend que les enfants et adolescents aient besoin d’espaces numériques pour se retrouver et faire des Goûters Zoom (la version Apéro Zoom des mineurs).

Reste à savoir maintenant à quoi ressemblera l’application Instagram pour les plus jeunes et comment leur sécurité sera vraiment assurée sur la plateforme.

Après Messenger Kids, Instagram Kids ?

Peut-être que la dernière application de Facebook pour les enfants, Messenger Kids, pourrait nous donner quelques indices.

Dans le cas de cette messagerie, qui existe depuis 2017 aux États-Unis, mais n’est pas dispo en France, les parents doivent valider à chaque fois les conversations de leurs enfants avec un nouveau contact. Ils peuvent ensuite suivre la liste des contacts approuvés, et ceux qui sont effectivement en ligne.

Cela n’a pas empêché une faille de sécurité d’être révélée par le site américain The Verge en 2019 : un bug avait permis à des milliers d’enfants de rejoindre des groupes de discussion avec des utilisateurs non autorisés…

Espérons donc qu’Instagram Kids saura mieux préserver ses (très) jeunes utilisateurs et utilisatrices.

À lire aussi : Les « baby groupies » : quand les relations entre stars et fans mineures étaient glamourisées

Crédit photo : McKaela Taylor / Unsplash