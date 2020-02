Cette application de rencontre s’appuie sur tes goûts musicaux !

Tu as toujours rêvé de crier :

ELLE EST OÙ LA TRANCE ?

Et que la meuf ou le mec de ta vie réponde :

Alleeeeeeez là !

Vissée devant les caissons de basse ?

Ou d’enfin pouvoir emmener ta ou ton crush voir ton groupe préféré de métal ou de rock indé en concert ? J’ai trouvé une super application de rencontre pour toi !

Les goûts musicaux dans la vie amoureuse

En tant qu’amatrice d’acidcore, de techno et de trance, je le sais mieux que personne : trouver quelqu’un qui partage ses goût musicaux, et avec qui ça matche au lit et dans la vie, ce n’est pas évident.

Et quand tu passes tous les week-ends voire tous les soirs de la semaine à fréquenter un certain type de soirées, c’est compliqué quand la personne en face n’a aucun attrait pour ce milieu.

Souvent, avec une passion pour un genre musical, viennent de vrais codes sociaux, un réel univers, et je trouve ça tellement agréable et précieux de pouvoir partager ces moments avec sa moitié ou son plan cul !

Comme le XXIème siècle a sa part de beauté, j’ai trouvé la solution pour toi dont la musique est la vie : l’application Turn Up pour rencontrer ta communauté musicale !

Découvre l’application de rencontre Turn Up

Tu peux dès maintenant télécharger l’application Turn Up sur ton mobile (Android ou iOs), elle est gratuite (avec des fonctionnalités payantes comme une appli de rencontre classique).

Tu te connectes via ton numéro de téléphone ou ton compte Facebook, tu y rentres ton prénom, ton âge, ton genre, puis tu mets au moins une photo obligatoire.

Là vient le moment important, une fois tes informations basiques rentrées, l’application te propose de sélectionner tes styles musicaux favoris :

Tu peux ensuite remplir ta description si tu le souhaites, qui est découpée en plusieurs sections : description générale, styles de musique préférés, lieux incontournables, artistes préférés en live.

Tu peux évidemment choisir la tranche d’âge qui t’intéresse, ainsi qu’un périmètre en kilomètres pour ne pas matcher une belle brune de Toronto que tu ne verras qu’en photo.

Tu peux également choisir d’être visible dans l’un ou les deux des modes de l’application : le mode potes, ou le mode dates. Et une fois toutes ces étapes franchies, c’est le retour du swipe !

Turn Up, l’application de rencontre pour organiser tes soirées et festoches

L’une des fonctions que j’ai le plus appréciée dans l’application, c’est la partie évènements, dans laquelle tu peux mentionner ta participation à tous les festivals et soirées où tu as prévu d’aller !

Tu peux ainsi voir toutes les personnes qui y participent également, et entrer en contact avec elles, pour former un vrai groupe de nouveaux potes ou de nouveaux crush pour faire la fête !

Il t’est aussi possible de créer un rassemblement au sein d’un évènement pour donner rendez-vous à tous les gens que tu as envie de rencontrer avant ou après l’évènement, pour avoir plus de chances de vous retrouver vraiment !

Les points faibles de Turn Up, l’application de rencontre

Comme toute application de rencontre récemment sortie, il n’y a pas énormément de personnes inscrites, donc le nombre de prétendants et prétendantes est assez limité.

D’où l’intérêt de partager cet article en masse pour que tous tes potes de potes s’inscrivent et fasse grandir la communauté.

J’ai aussi trouvé que le formulaire d’inscription n’était pas très inclusif, notamment pour la sélection du genre, qui ne comprend que « féminin » et « masculin ».

Mais l’avantage des applications récentes, c’est qu’elles ne demandent qu’à être pratiquées, et adaptées ! N’hésite pas à la télécharger, à l’expérimenter, et à envoyer un message à Turn Up sur Instagram pour émettre tes suggestions !

Alors, es-tu aussi excitée et heureuse que moi qu’une telle application existe ? C’est quoi tes styles musicaux de prédilection ?

À lire aussi : Comment OkCupid m’a réconciliée avec les sites de rencontres