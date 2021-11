Toujours tendance, ces grosses bottes et bottines de Bratz s’avèrent en promo pour Black Friday

Avec leur grosse plateforme qui protège du froid, volontiers crantée pour éviter de déraper, et leur tige qui remonte sur la cheville, le mollet voire le genou façon seconde peau, ces chaussures dignes des poupées Bratz voient leur prix rétrécir pour Black Friday !

On croyait cette tendance réservée aux modeuses en ligne. Pourtant, sur les pavés de la vraie vie, on croise de plus en plus de jeunes et moins jeunes, en grosses bottines à plateforme plus ou moins épaisse, volontiers crantée et agrémentée d’un bout carré.

Alors que cela pouvait tenir trop chaud durant le printemps-été 2020 où la tendance a commencé à émerger, voilà que cela apparaît plus judicieux que jamais à mesure que les jours se raccourcissent et se rafraîchissent.

Confortables, chaudes, rock : pourquoi les bottes de Bratz ont presque tout bon

J’ai des bottes de bratz et vous ? pic.twitter.com/yKpq24rw5n — Nina ̆̈| honey (@jiminstan111) June 25, 2020

Si la génération Z (née après 1995) y voient une esthétique digne des Bratz, leur forme peut tout aussi bien rappeler des chaussures à la mode dans les années 1960-1970, façon Chapeau melon et botte de cuir. Mais qu’importe l’époque pourvu qu’on choisisse un modèle confortable, chaud, avec une juste dose de panache.

Une plateforme épaisse permet en effet d’éviter d’avoir les pieds refroidis par le sol froid. Souvent cranté, ce genre de semelle permet aussi d’améliorer l’adhérence et de prévenir de glisser sur une feuille morte, une chaussée humide, voire verglacée, ou un fuckboy.

Le contraste entre l’aspect massif (chunky boots pour les plus anglophones) de la plateforme et l’effet seconde-peau de la botte qui remonte le long de la cheville, du mollet, voir du genou, affine la jambe par effet d’optique.

Enfin, c’est aussi ce contraste qui crée leur dégaine désinvolte, rebelle (« Bratz » pouvant être traduit en sale gosse en anglais), juste ce qu’il faut de rock, pouvant apporter un supplément d’âge à n’importe quelle tenue. Sur ou sous un jean, avec une jupe, ou un short, ou même des robes, ces chaussures s’accordent à toutes vos envies.

Sur les sites de seconde main, plusieurs vendeuses nomment clairement ce genre de chaussures comme étant des « bottes de Bratz ». Une expression désormais consacrée qui rend plus facile à trouver de tels souliers. Autrement, voici une sélection de modèles à prix cassé en cette période de Black Friday.

6 paires de bottes de Bratz pour prendre de la hauteur au chaud

Bottes à plateau rétro — NA-KD — 65€ au lieu de 92,95€ (-30% avec le code BlackWeek)

Truffle Collection – Cuissardes chunky — Truffle Collection — 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Bottes avec détails façon harnais — Asos Design, 39,95€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Bottines à talon et semelle plateforme en cuir — Asos Design — 80,20€ au lieu de 106,99€ (-25%)

Bottines chunky en cuir à semelle plateforme — Moon Walk —

138,99€ au lieu de 262,99€ (-47%)

Cuissardes à enfiler à semelle chunky — Truffle Collection — 52,99€ au lieu de 69,99€ (-24%)

