Les fausses taches de rousseur avec du Nesquick, la tendance TikTok WTF

Parfois, Internet me fait rire. Parfois, Internet me désespère. Et parfois, Internet me plonge dans l’incompréhension la plus totale.

Et si tu as lu le titre de cet article, tu dois savoir pourquoi.

Les fausses taches de rousseur avec du Nesquick

Depuis plusieurs jours, une tendance a fait surface sur TikTok : le Nesquick Freckles Challenge.

En quoi est-ce que ça consiste, au juste ? Tout simplement à utiliser le fameux cacao en poudre pour se créer de fausses taches de rousseur sur le visage !

Oui, c’est très chelou, et non, j’ai pas eu envie de tester moi-même. Mais je dois bien avouer que le résultat est assez convaincant !

Comment faire des fausses taches de rousseur avec du Nesquick

Et parce que je suis professionnelle, voici comment réaliser des fausses taches de rousseur sur ton visage avec du Nesquick en quelques étapes simples !

Commence par te munir d’une cuillère à café de Nesquick (ou tout autre cacao en poudre, je ne pense pas que la marque change grand chose au résultat final) que tu mélanges avec de l’eau dans une tasse ou un verre.

La texture doit être relativement liquide et non ressembler à une pâte.

Prends ensuite une brosse à dents et trempe-la dans ce joli mélange. Tu n’as plus qu’à pulvériser le chocolat sur ton visage (principalement au niveau du nez et des joues) en brossant les poils de la brosse à dents de bas en haut ou de haut en bas.

N’hésite pas à estomper légèrement avec une éponge humidifiée si les taches de rousseur sont trop épaisses ou trop foncées, puis fixe bien le tout avec un spray ou de la poudre translucide pour que les taches tiennent sur ta peau.

Je ne garantis pas que cette technique soit très longue tenue, mais visiblement ça donne un rendu relativement naturel !

Par contre, rien que pour l’odeur, perso je ne pourrais pas ! Et toi ?

À lire aussi : Cette astuce permettrait de faire tenir son fond de teint plus longtemps