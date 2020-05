Pourquoi il faut humidifier son éponge à maquillage avant de l’utiliser

Assez régulièrement, quand je maquille des membres de ma famille ou mes collègues, certaines haussent les sourcils en me voyant humidifier l’éponge avant d’appliquer le fond de teint.

« Mais… il faut qu’elle soit humide ??! »

Humidifier son éponge de type Beauty Blender ?

Eh oui Josiane, et ça va te changer la vie !

Quand je parle d’éponges à maquillage, je fais ici référence aux éponges en forme d’œuf comme celles de la marque Beauty Blender, et non aux éponges plates qu’on trouve parfois dans les compacts de poudres.

Ce que je trouve assez fou, c’est que les éponges de Beauty Blender (qui sont les plus connues finalement) sont littéralement vendues avec un manuel qui explique comment les utiliser.

Mais je suppose que si je rencontre autant de personnes qui ne l’humidifient pas avant application, c’est que beaucoup ne le lisent pas ! Je me suis donc dit qu’une petite explication ne serait pas de trop.

Pourquoi utiliser son éponge (type Beauty Blender) humide ?

Au cas où tu te poserais la question : oui, humidifier son éponge à maquillage, ça fait une grosse diff’.

Tout d’abord, parce que l’eau va assouplir l’éponge : sèche, celle-ci est relativement rigide, ce qui rend l’application du fond de teint plus compliqué, moins homogène.

En la mouillant, elle grossit et devient beaucoup plus molle, il est donc bien plus facile d’atteindre tous les recoins de ton visage !

Une autre des raisons pour lesquelles humidifier son éponge est important, c’est que cela permet d‘éviter qu’elle absorbe trop de produit.

Eh oui, c’est une éponge, donc si tu ne la gorges pas d’eau, elle va se gorger de ton fond de teint à la place, et tu devras en utiliser bien plus pour un effet et une couvrance similaires sur ton visage.

Pour finir, appliquer ton maquillage avec une éponge humide va permettre de le travailler beauuucoup plus facilement.

En fait, l’eau va en quelque sorte « fondre » le produit dans ta peau, mélanger les matières ensemble, ce qui donnera un rendu très naturel et sans démarcation.

Ça peut être très utile par exemple avec un fond de teint un peu épais que tu as du mal à étaler au pinceau. Tu n’as qu’à tapoter le produit avec ton éponge humide sur ton visage, et tu verras que c’est bien plus simple !

Attention, l’idée n’est pas d’utiliser une éponge trempée : essore-la bien avant de te maquiller avec.

Ça vaut pour toutes les éponges rondes ! La marque Beauty Blender a même sorti une éponge qui change de couleur au contact de l’eau chaude pour inciter les utilisateurs à l’humidifier.

Et au cas où tu te demanderais comment ces éponges se lavent, j’ai aussi écrit un article à ce sujet ! Je sais, je suis trop forte.

Voilà, maintenant quand tu verras quelqu’un utiliser son éponge sèche, tu pourras lui apprendre la vie à ton tour !

