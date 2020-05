Cette astuce permettrait de faire tenir son fond de teint plus longtemps

Comme tu as pu t’en rendre compte au vu des différents articles « astuces beauté » que j’écris depuis quelques semaines, TikTok devient une ressource infinie d’idées pour tester de nouvelles choses en beauté.

Je reviens donc aujourd’hui à la charge avec une nouvelle astuce récemment partagée par Femina, trouvée sur TikTok bien sûr !

Inverser l’ordre des produits pour un maquillage longue tenue

La vidéo TikTok en question, la voici :

Pour les non-anglophones d’entre-vous, voici une petite traduction des familles :

« Si tu portes du maquillage, regarde ça. Change complètement ta routine et essaie plutôt ça : commence par la crème hydratante, puis prends de la poudre translucide et applique-la en légèreté sur ton visage. Ensuite, prends un spray fixateur, peu importe lequel, et une fois que ton visage est sec, applique ta base de teint. Enfin, applique ton fond de teint, et regarde à quel point ton maquillage est beau ! Et ça tient vraiment toute la journée sans filer dans les ridules. C’est une technique qui est apparemment utilisée par de nombreuses personnes, mais je viens seulement d’en entendre parler ! »

Au cas où tu aurais entendu parler de la technique du Reverse Foundation, il ne s’agit pas tout à fait de cela.

Le Reverse Foundation est une autre technique utilisée pour obtenir un maquillage léger et naturel. Là, l’idée est plutôt d’obtenir un teint presque photoshoppé, et surtout très longue tenue.

Poudrer et fixer son teint avant d’appliquer le fond de teint, ça marche ?

Tu t’imagines bien qu’en grande passionnée de make up, je me suis empressée de tester ce beauty hack qui, je dois bien l’avouer, m’a légèrement fait hausser les sourcils.

Comme expliqué dans la vidéo, j’ai donc poudré légèrement mon teint, puis appliqué mon spray fixateur habituel. Jusqu’ici, rien d’exceptionnel en terme d’effet sur mon teint.

C’est l’étape de la base qui m’a un peu dérangée : la base étant habituellement là pour combler les pores et lisser le grain de peau, son application était un peu difficile étant donné que de la poudre avait déjà été déposée sur mon visage.

En appliquant le fond de teint, ensuite, j’ai utilisé un pinceau comme à mon habitude, mais je crois qu’une éponge aurait permis un fini plus lisse (le pinceau a tendance à déplacer ce qu’il y a sous le fond de teint).

Le rendu final n’était pas vilain, mais pas exceptionnel non plus. La tenue a certes été légèrement prolongée, mais il faut dire que je n’étais pas sortie de chez moi ce jour-là, donc ce n’est pas comme si mon teint avait réellement été mis à l’épreuve.

Selon moi, pour un teint encore plus lisse, il vaudrait mieux d’abord appliquer une base, puis la poudrer, puis fixer avec un spray, avant de passer au fond de teint.

Ce qui est certain, c’est que le spray fixateur aide beaucoup à préparer la peau au maquillage quand il est appliqué avant le fond de teint, et je sais qu’il est utilisé en base par de nombreux make up artists pour prolonger sa longévité.

Une astuce à tester sur ta peau, donc, et à adapter en fonction de ce que ça donne sur toi !

