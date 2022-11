Sourcils clairsemés ? Ce pinceau incarne votre salut ! 

Redessiner ses sourcils ou combler les endroits clairsemés est probablement l’une des tâches les plus complexes de la routine maquillage. Mais il se pourrait qu’elle se simplifie, grâce à un outil qui fait fureur sur les réseaux sociaux.

Pinceau plat, pinceau biseauté, crayon, pommade teintée, gel fixateur… Lorsqu’on a peu ou pas de poils au niveau des sourcils, il est parfois difficile de s’y retrouver tant les produits pour se dessiner une ligne parfaite se multiplient sur le marché. Et si certaines sont passées maîtres dans l’art de transformer leur arche, d’autres sont encore à la recherche d’astuces de pro ou d’outils pratiques pour faire le job sans trop se fatiguer.

L’outil idéal, on l’a trouvé. Et c’est via TikTok qu’il a été popularisé. Non ce n’est pas un feutre ni un tampon magique, mais bien un pinceau de la marque Alori Collection au galbe parfaitement biseauté et fourni pour reproduire la forme naturelle du poil.

Pour l’utiliser, il suffit de prélever un peu de pommade à sourcils de la teinte de votre choix et d’appliquer la matière directement sur votre arche afin d’obtenir un effet « ni vu ni connu » poil à poil. L’avantage : vous pouvez passer et repasser le pinceau autant de fois qu’il le faut pour obtenir l’effet souhaité sans que le résultat ne soit brouillé.

Un outil bien pratique mais déjà sold out

Si vous voulez mettre la main sur ce pinceau qui porte le nom de Smooth Canvas Concealer Brush (car oui, c’est un outil pour appliquer l’anticerne, à l’origine), il faudra vous armer de patience. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour l’instant, il est sold out absolument partout. Mais pas de panique, la marque organise régulièrement des restock pour faire plaisir à sa clientèle.

En revanche, attendez-vous à devoir débourser environs 30€ si d’aventure, vous l’ajoutez à votre panier. Mais vu le résultat, ça en vaut la chandelle. Vous ne trouvez pas ?

