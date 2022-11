Vous avez foiré votre liner ? On a la solution pour vous éviter de tout refaire

Quoi de plus frustrant qu’un trait de liner raté ? Facile : devoir tout recommencer depuis le début. Pour nous éviter la crise de nerf, une TikTokeuse a trouvé la solution pour retirer juste la petite virgule sans toucher au reste. On vous explique.

On a trouvé des solution pour retirer l’excès de fards à paupières qui tombe sur les joues. On a aussi trouvé de quoi appliquer notre fond de teint de manière uniforme et légère pour gagner en éclat. Et on sait maintenant comment faire pour éviter que l’anticernes ne file dans les plis. En revanche, on ne sait pas vraiment comment retirer un trait d’eyeliner raté sans avoir à se démaquiller intégralement l’oeil.

Si certaines utilisent un coton-tige imbibé de démaquillant, cette méthode n’est pas totalement fiable, car elle laisse souvent la zone nettoyée légèrement grasse et surtout démaquillée.

Heureusement, on a trouvé LE tuto qui nous a permis de gagner de précieuses minutes dans la salle de bain le matin. Et c’est la TikTokeuse @rose.friederike qui l’a mis en avant.

Comment retirer un trait de liner facilement ?

La solution est très simple, il suffit de s’armer d’un petit morceau de scotch et d’appliquer la face collante directement sur le trait de liner encore humide que vous venez de dessiner. Une fois que le morceau d’adhésif est bien collé, vous pouvez maintenant le retirer et constater que votre eyeliner s’est, lui aussi, décollé du coin externe de votre oeil.

Petit warning : cette pratique est à réaliser avec la plus grande attention. Évitez de vous rapprocher de vos sourcils de trop près pour ne pas accrocher vos poils dans le processus.

Essayez également, si vous le pouvez, de ne pas répéter ce geste plus d’une fois dans un court laps de temps au risque de ressentir une petite irritation cutanée.

Une technique qui exige un soin accru du contour des yeux

Si cette méthode est particulièrement pratique pour pouvoir retirer le liner sans avoir à utiliser de démaquillant, elle peut être irritante pour la peau. Comme on vous le dit souvent, l’épiderme situé au niveau du contour des yeux fait partie des plus fins et fragiles du corps humain. Une finesse qui le rend particulièrement sensible aux agressions et malheureusement, coller et décoller du scotch fait partie des éléments qui peuvent retirer une partie du film hydrolipidique de la peau et finir par la fragiliser.

Pour éviter que la peau se distende ou s’irrite, il est conseillé de procéder à un démaquillage doux et minutieux en utilisant, par exemple, de l’eau de bleuet ou un démaquillant spécialement formulé pour cette zone. Et d’appliquer ensuite un soin à base d’acide hyaluronique pour repulper la peau et de niacinamide pour renforcer la barrière cutanée.

Crédits de l’image de une : @rose.friederike