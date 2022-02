Son corps, sa transition… Elliot Page annonce Pageboy, ses mémoires bientôt en librairie

L’acteur de 37 ans présentera ses mémoires en 2023, qui révéleront notamment à quel point Hollywood peut être un cloaque moribond d’homophobie et de transphobie, mais détailleront aussi son rapport désormais plus apaisé à son corps.

Elliot Page est un acteur phare d’Hollywood, qui choisit non seulement minutieusement ses projets mais s’engage par ailleurs de plus en plus pour une libération de la parole LGBTQ, dans le milieu du cinéma et ailleurs.

Ainsi, il produit en ce moment un documentaire sur le genre et la transition et travaille en parallèle sur ses mémoires. Intitulées Pageboy, ces dernières reviendront notamment sur sa propre transition, son rapport à son corps, mais aussi sur la transphobie et l’homophobie qui règnent à Hollywood.

Pageboy, les mémoires d’Elliot Page

C’est le 1er décembre 2020 qu’Elliot Page a fait son coming-out trans sur Instagram, précisant au monde qu’il convenait désormais d’utiliser les pronoms il et iel pour le qualifier.

Depuis, l’acteur de Umbrella Academy a régulièrement évoqué sa transition, notamment dans une splendide interview menée par Oprah Winfrey, et soutient des projets qui auscultent le sujet comme le documentaire titré Into My Name, qui explorera la transidentité et la transition de genre.

Pour aller plus loin, et d’après le site Deadline, Elliot Page écrit actuellement ses mémoires, titrées Pageboy, dans lesquelles il reviendra sur l’homophobie dont il a été victime, à Halifax (sa ville natale) pour commencer et à Hollywood ensuite, et abordera d’autres thématiques plus joyeuses, parmi lesquelles sa nomination aux Oscars en 2008.

Elliot Page et Julianne Moore dans Free Love – Image tirée du site Allociné

La maison d’édition Flatiron Books a expliqué dans un communiqué :

Ces mémoires s’intéresseront à la relation d’Elliot Page avec son corps et ses expériences en tant que l’une des personnes transgenres les plus populaires du monde. Le livre parlera aussi de santé mentale, d’agressions, d’amour, de relation, de sexe et d’Hollywood.

Quant à Elliot Page, il a indiqué vouloir se servir de son influence pour aider un maximum de personnes possibles :

Mon privilège m’a permis d’avoir les ressources nécessaires pour passer outre toutes ces difficultés et être là où je suis aujourd’hui. Bien sûr, je souhaite utiliser ce privilège et mon influence pour aider comme je peux.

Pageboy n’a pour l’instant pas de date de sortie précise mais devrait être publié dans le courant de l’année 2023, d’après Deadline.

