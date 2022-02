Les Sims 4 Mariage sortira bien en Russie, malgré la loi homophobe en place

Une extension du jeu Les Sims dédié aux épousailles devait initialement être interdites en Russie à cause d’une loi homophobe. Mais la mobilisation des fans a pyé !

Ah, Les Sims… tant de possibilités, tant d’options. Comme par exemple enfermer votre personnage dans une piscine sans échelle, ou encore danser de manière gênante pour draguer.

Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu, notamment grâce aux extensions. La dernière qui a été développée, prévue pour le 23 février 2022, est Les Sims 4 Mariage ; elle permet, vous l’aurez deviné, de se focaliser sur des épousailles ! Mais tous les mariages ne sont pas vus du même oeil dans tous les pays…

L’extension Les Sims 4 Mariage initialement annulée en Russie

Comme depuis le début des Sims, il est évidemment possible de mettre deux personnes du même genre en couple, et donc d’organiser un mariage entre deux hommes ou deux femmes.

En lançant l’histoire de Camille et Dominique, deux femmes qui se marient, EA a annoncé le 9 février ne pas vouloir sortir cette extension en Russie.

« En avançant dans notre processus de développement et de narration de marque, nous avons réalisé que la manière dont nous voulions raconter l’histoire de Cam et Dom n’était pas quelque chose que nous pourrions partager librement dans le monde entier.(…) Qu’est-ce que cela implique pour vous, nos joueurs ? Nous sommes déterminés à respecter cet engagement en mettant en avant et en célébrant des histoires comme celle de Dom et Cam, et nous avons donc décidé de renoncer à la sortie de “Mariage” là où notre histoire aurait dû être modifiée à cause de lois fédérales. Malheureusement, cela signifie que les membres de la communauté Les Sims en Russie ne pourront pas acheter ce pack de jeu. »

Pourquoi EA a décidé d’initialement annuler la sortie de l’extension en Russie ? Eh bien car en 2013, une loi intitulée « loi de propagande gay » y a été passée. Elle bannit la diffusion de relations sexuelles « non traditionnelles » sous prétexte de « protéger » les plus jeunes et ne pas les exposer à l’homosexualité.

Dans un nouveau communiqué publié le 16 février, EA a annoncé revenir sur cette décision :

« Nous avons écouté la vague d’émotions et les retours de notre communauté, notamment le soutien à notre décision et l’inquiétude pour les autres membres de la communauté. Il est tout aussi important pour nous de défendre nos valeurs, y compris la lutte contre l’homophobie, que de partager des histoires comme celle-ci avec ceux qui le souhaitent et en ont le plus besoin. En gardant cela à l’esprit, nous avons réévalué nos options et nous avons réalisé que nous pouvions faire plus que ce que nous pensions au départ. Nous allons donc rendre le pack de jeu Les Sims 4 “Mariage” accessible pour notre communauté en Russie, non modifié et inchangé, avec Dom et Cam. Nous souhaitons que toute la communauté Sims puisse célébrer ensemble la sortie du pack “Mariage”, c’est pourquoi nous repoussons sa sortie mondiale au 23 février – en incluant la Russie. »

Les Russes pourront donc, elles et eux aussi, faire dire « je le veux » à deux hommes ou deux femmes. Et s’il faut pour cela retarder un peu la sortie de l’extension, ça vaut le coup !

