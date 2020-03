— Article publié le 21 décembre 2019

Crois-moi ou non, mais ce n’est qu’en 2018 que j’ai pris la bonne résolution d’acquérir un sextoy.

Hosanna au plus haut des cieux : un mois plus tard, je reprenais la rubrique sexo de madmoiZelle.

Depuis, je revois régulièrement l’agencement de mon studio pour arriver à stocker toutes les merveilles que j’ai eu la chance de tester depuis.



Croyez en vos rêves.

Comment choisir un sextoy ?

Le seul jouet pour adulte que j’avais jamais possédé était un énorme gode rose fluo, riche en veines apparentes, choisi avec plus ou moins de soin par mon meilleur pote pour mes 18 ans.

Son look un peu trop réaliste à mon goût (et mon scepticisme de l’époque pour la stimulation vaginale) l’avait vite conduit au fond du placard, pour ne plus jamais en sortir.

Mais après cette année et demi de folles expérimentations, mon rapport aux sextoys a changé et j’ai appris à reconnaitre ceux qui me plaisent.

Pour t’aider à trouver toi aussi ton nouveau et fidèle meilleur ami, je t’ai sélectionné des accessoires simples et abordables pour débuter en douceur et sans te ruiner !

Un stimulateur clitoridien Magic Finger

Tu aimes le tuning et la masturbation ? Parfait ! Alors pimpe tes doigts avec ce petit accessoire souple, doté de 13 picots et 3 vitesses de vibrations.

Il n’y a pas plus simple à utiliser puisqu’il suffit d’y insérer son index, d’appuyer sur son unique bouton pour l’allumer et changer de mode, et de faire ce que tu fais d’habitude, mais en un peu plus fifou !



Stimulateur clitoridien Magic Finger, 29,99 € sur Amazon

Un vibro doré tout simple

Sûrement traumatisée par la grande verge en plastique rose reçue à mes 18 ans, je trouve que le problème de beaucoup de sextoys, c’est qu’ils sont moches.

Mais pas celui-là ! Ce Golden Boy me semble tout à fait adapté pour découvrir les joies de la vibration sur clicli et ailleurs.

Vibromasseur DORCEL Golden Boy 18cm, 14,99€ sur le Dorcel Store

Un vibro tout doux Picobong

Picobong est la marque de sextoys pour débutant·es de Lelo, un fabricant plutôt haut de gamme qui propose des modèles design et colorés.

Si le métal du vibro doré te donne froid à la vulve rien que d’y penser, tu préféreras peut-être le silicone doux de ce petit gabarit.

Vibromasseur Ako de Picobong, 29,90€ chez Passage du Désir

Un masseur de clito Satisfyer

Les aspis à clito offrent une stimulation un peu plus technique en envoyant des ondes de pression autour de la partie la plus sensible de ton anatomie.

Ce Satisfyer waterproof ne va donc pas littéralement aspirer ton clitoris, mais plutôt le titiller de manière indirecte grâce à son embout en caoutchouc tout doux.

Stimulateur clitoridien Satisfyer 1 Next Generation, à 17,95 au lieu de 29,95 € sur Rue Des Plaisirs

Un vibromasseur rabbit

Attention, branlette niveau 2 ! Ce classique des sextoys s’insère dans le vagin tout en stimulant le gland du clitoris.

Moelleux et étanche, il est suffisamment basique pour s’utiliser de manière instinctive et suffisamment puissant pour t’emmener au paradis des lapines heureuses.

Fun Factory Ocean à PILES, 39 € sur Passage du Désir

Un plug anal pour débutant·e

ET SINON, quid de l’anu ? Ce plug pour débutant a la taille parfaite et la douceur du velours pour s’initier tranquillou à la stimulation anale.

Plug débutant Easy Rider, 19,90€ chez Passage du Désir

Un œuf vibrant télécommandé

Cet œuf vibrant se guide à distance et facilement grâce à sa télécommande ultra simplifiée.

Bien sûr, l’effet de surprise est plus prononcé si tu confies les manettes à autrui mais tu peux aussi vibrer seule dans le noir car son écran LCD s’éclaire dans la nuit. C’est magique.

Œuf vibrant Secret Bullet Cry Baby, 39,90€ chez Passage du Désir

Un lubrifiant extra-doux

Quelque soit le jouet qui remporte tes faveurs, un peu de lubrifiant ne fait jamais de mal.

Celui de Lelo ne contient ni parabène, ni parfum, ni glycérine et sa formule neutre enrichie à l’aloe vera est toute douce pour la peau. Et puis c’est le plus beau flacon, non ?

Hydratant intime, 24,90 € sur Amazon

Voilà ma bergamote, j’espère que ta culotte et ton porte-monnaie trouveront ici le sextoy qui te fera décoller !

Est-ce que l’un de ses charmants ustensiles te séduit ?

