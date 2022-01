Ridley Scott avait l’occase parfaite de réparer son erreur sexiste sur Napoléon et il a fait : l’inverse

Censée incarner Joséphine de Beauharnais dans un biopic de Napoléon, Jodie Comer (de toute façon beaucoup trop jeune pour ce rôle) a quitté le navire, remplacée par… une actrice quasiment aussi jeune. Ridley Scott ne veut-il donc jamais apprendre de ses erreurs ?

Souvenez-vous : la chose avait été vivement critiquée. Jodie Comer devait camper Joséphine de Beauharnais pour les besoins d’un film signé Ridley Scott l’infatigable, en dépit de son âge bien trop jeune pour le rôle par rapport à la réalité.

Eh bien pour des raisons de calendrier, l’actrice a finalement décliné l’invitation du réalisateur. L’occasion de réparer cette erreur sexiste en castant une comédienne plus proche en âge de Joaquin Phoenix, qui joue Napoléon, voire — folie — plus vieille que lui !

Pas du tout. Pour remplacer Jodie Comer, c’est Vanessa Kirby qui a été choisie. Et elle est toujours très loin d’avoir l’âge requis pour jouer l’épouse de Napoléon.

Sexisme, vous avez sexisme ?

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman

Vanessa Kirby remplace Jodie Comer dans Kitbag, et son âge ne colle toujours pas

En mars dernier, le magazine Deadline a annonçé que l’actrice Jodie Comer était pressentie pour jouer le rôle de Joséphine de Beauharnais dans Kitbag, le prochain drame historique de Ridley Scott sur Napoléon.

Jusqu’ici, rien d’étonnant : l’actrice fait partie des figures montantes d’Hollywood et elle avait déjà tourné pour Ridley Scott dans l’étonnement convaincant Le dernier duel, encensé par la critique mais boudé par le public.

Oui mais pourtant, il y avait bien un problème dans ce choix de casting : Jodie Comer a 28 ans, tandis que son partenaire masculin Joaquin Phœnix, qui incarnera Napoléon, en a 47.

Vous ne voyez toujours pas le problème ?

Eh bien sachez que Joséphine de Beauharnais avait 6 ans de plus que son mari. Il aurait donc été naturel d’engager une actrice plus âgée que Joaquin Phœnix pour porter le rôle de Joséphine.

Seulement voilà, Hollywood préfère le glamour à la vraisemblance ; considérant que les femmes n’inspirent ce fameux glamour qu’à moins de trente ans, il était plus confortable de prendre un visage tout jeune plutôt qu’une actrice d’un âge à propos.

Jodie Comer dans Killing Eve

Vu le tollé que ce choix avait suscité sur les réseaux sociaux en mars 2020, on aurait pu croire que l’équipe du film aurait corrigé son erreur, le départ de Jodie Comer étant finalement l’occasion parfaite de changer son fusil d’épaule.

Mais que nenni ! Rassurez-vous, Hollywood demeure irrémédiablement sexiste, et remplace au casting Jodie Comer par Vanessa Kirby — excellente interprète par ailleurs, dont on a pu explorer les différentes tonalités dans Pieces of a Woman, sur Netflix.

Et Vanessa Kirby a… 35 ans. Alors, c’est un peu plus que Jodie Comer, vous nous direz. Oui mais c’est encore beaucoup trop jeune pour incarner une femme plus âgée que fucking Joaquin Phœnix.

La preuve qu’en dépit du féminisme (souvent opportuniste) qui s’insère tranquillement dans les fictions américaines, le plafond de verre demeure encore bien en place.

