Revlon aurait-il inventé l’outil absolu pour absorber le sébum et ringardiser le papier matifiant ?

On se promenait gentiment sur Instagram et là, on tombe sur une vidéo de l’influenceuse beauté Rose Siard testant le nouveau roll-on volcanique de la marque Revlon. Le résultat 100% matifiant en vaut le détour !

Lorsqu’on a la peau mixte à grasse, on est généralement familière à l’effet « front qui brille » qui peut survenir à tout moment de la journée. Seul moyen alors pour faire disparaître le sébum ? Utiliser du papier matifiant, ce qui, avouons-le, n’est pas toujours très pratique — ni hygiénique sachant qu’on doit le manipuler avec l’aide de nos doigts.

Pour répondre à ce besoin, la marque Revlon a donc inventé un roll-on, muni d’une pierre volcanique capable d’aspirer le sébum plus vite que son ombre. Comme ça, ça n’a pas forcément l’air hyper convaincant, mais attendez : l’influenceuse beauté Rose Siard l’a testé directement sur sa peau et le résultat est tellement bluffant que sa vidéo a fait presque 496k vues en 10 jours seulement !

Plus de trace de sébum grâce à ce roll-on

Pour que l’avant/après puisse parler à ses followers, Rose Siard a décidé de tester le roll-on Revlon directement sur sa peau après être restée 3h à l’extérieur alors que l’air y était humide. Des conditions qui mènent souvent les épidermes mixtes à gras à surproduire du sébum, notamment sur la zone T.

Après un ou deux passages effectués par mouvements circulaires, l’instagrammeuse est agréablement surprise du résultat :

« Ça fonctionne et ça n’enlève même pas mon maquillage. On dirait que je viens à peine d’appliquer mon makeup ! C’est très satisfaisant. »

Un format difficile à appliquer au niveau des ailes du nez

Malgré toutes ses qualités et sa rapidité d’exécution, le roll-on Revlon a un défaut : le format de sa bille est légèrement grand, ce qui rend les ailes du nez difficiles d’accès, comme l’explique Rose Siard dans sa vidéo : « C’est un tout petit peu compliqué d’accéder aux zones du contour du nez, mais on ne va pas s’en plaindre. »

Un problème facilement résolu puisqu’il suffit d’appuyer légèrement sur votre nez pour dégager ses ailes et pouvoir avoir accès à cette zone difficile.

Les bienfaits de la pierre volcanique sur la peau

On a encore très peu d’information concernant la pierre volcanique (aussi appelée pierre de lave). Réputée pour être très absorbante, elle se réutilise à l’infini — contrairement aux papiers matifiants qui vont à la poubelle relativement rapidement. C’est à peu près tout ce que l’on sait sur la question…

En tout cas, en matière de beauté ! Côté croyances, les adeptes de la lithothérapie lui prêtent de nombreux bienfaits contre les mauvaises énergies.

Roll-on à la pierre volcanique, Revlon, 14,95€

