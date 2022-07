Qu’est-ce que le lip blushing, cette technique de maquillage semi-permanent dont tout le monde parle ? 

Le maquillage semi-permanent des lèvres, aussi appelé Lip Blushing ou micro-pigmentation des lèvres, refait de plus en plus parler de lui ces dernières semaines. Décryptage de ce phénomène entre le make up et le tatouage.

Si vous trainez un peu sur internet, vous avez sûrement dû voir passer des vidéos ou encore des articles parlant de lip blushing. Cette technique qui est une version évoluée du tatouage semi-permanent des années 1990-2000, permet à la fois de donner une couleur plus intense aux lèvres, de préciser leur contour mais aussi d’apporter plus de volume. Comment ? Grâce à un procédé peu invasif appelé micro-pigmentation. Inspirée de la dermopigmentation, que l’on pratiquait il y a 20 ans, la micro-pigmentation permet d’injecter à l’aide d’une minuscule aiguille des pigments minéraux biorésorbables au coeur même de la bouche après avoir préalablement dessiné le contour des lèvres à la convenance de chacune.

Une méthode qui prend entre 1h et une 1h30 pour être réalisée par un spécialiste appelé dermographe (oui, comme la machine pour faire les tatouages). Sachez-le, un résultat optimal ne s’obtient qu’après deux séances (à la douleur supportable) espacées de 28 à 30 jours.

Un résultat impeccable pendant un à deux ans

Si avec le temps, le résultat finit par s’estomper, le lip blushing tient tout de même entre un et deux ans. Tout dépend de votre type de peau, des soins que vous apportez à votre bouche et de la couleur de tatouage semi-permanent que vous avez choisie. Malgré tout, il reste possible de raviver le tatouage en repassant par la case micro-pigmentation une fois par an… L’avantage ? C’est que de cette manière, la couleur ne vire pas au violet ou au rouge sous la peau après quelques mois ou quelques années, et vous n’avez pas vraiment le temps de vous en lasser non plus !

Mise en garde sur la micro-pigmentation

Puisqu’il s’agit d’un tatouage semi-permanant incluant l’injection de pigments colorés, la micro-pigmentation comprend des risques. Allergiques d’abord, car les pigments colorés provoquent plus d’allergie que ceux de couleur noire. Malgré tout, d’après la Fondation Eczéma, « une régulation de la composition des encres de tatouage a commencé au niveau européen. Elle pourrait permettre dans le futur de limiter ce type de complications et de mieux conseiller un client en cas d’allergie connue à un composant ».

Au-delà d’une réaction allergique, cette procédure peut également être déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, mais pas que ! Sandra Kaabi, professionnelle du maquillage semi-permanent et gérante du salon SK Beauty à Lyon s’est confiée au Elle.fr quant aux problématiques d’herpès qui peuvent être rencontrées face à la technique du lip blushing :

« Elle peut déclencher de l’herpès chez les clientes y étant sujettes, il est donc conseillé de prendre un traitement avant le jour-J ».

Nous voilà renseignées.

Vous voulez savoir ce que donne cette technique ? On a trouvé quelques photos sur Instagram qui pourront peut-être vous donner envie de passer le cap, ou non, la décision reste vôtre !

Crédits de l’image de une : @Luca De Massis pour Pexels.